Frank de Boer worstelt zich met veel pijn en moeite langs tweedeklasser

Atlanta United heeft zich met pijn en moeite geplaatst voor de volgende ronde van het Amerikaanse bekertoernooi. De ploeg van trainer Frank de Boer nam het donderdagnacht op tegen Charleston Battery, een ploeg die uitkomt op het tweede niveau in de Verenigde Staten. Pas in de verlenging wist de B-ploeg van Atlanta United de winst veilig te stellen.

Het bekerduel stond aanvankelijk op dinsdag op het programma, maar door noodweer werd de wedstrijd verplaatst. Donderdagnacht bleek Atlanta United, dat met veel reserves aantrad, veel moeite te hebben met Charleston Battery, dat na twintig minuten spelen zelfs op voorsprong kwam door een treffer van Ian Svantesson: 0-1.

Frank de Boer bezweert crisis: ‘Ik haat het, maar de spelers genieten ervan’

De huidige nummer vier van de Eastern Conference kon lange tijd niets uitrichten tegen de bezoekers, maar tien minuten voor tijd was het alsnog raak. Romario Williams was attent bij een hoekschop en noteerde de 1-1. Na negentig minuten spelen stond het nog altijd gelijk, waardoor de verlenging en eventueel penalty’s voor de beslissing moesten zorgen.

De strafschoppen bleven echter achterwege. Brandon Vazquez kwam twee keer tot scoren namens the Five Stripes, waardoor Atlanta United nu in de achtste finales van de US Open Cup staat tegenover Columbus Crew SC. De reguliere competitie wordt op 27 juni weer hervat. Dan neemt Atlanta United het op tegen Toronto.