‘Jordy Clasie staat open voor AZ en sprak al met Arne Slot’

AZ hoopt zich te gaan versterken met Jordy Clasie, zo meldt De Telegraaf vrijdagochtend. De 27-jarige middenvelder staat open voor een overstap naar AZ en sprak voor zijn vakantie naar de Verenigde Staten al met trainer Arne Slot. Feyenoord huurde Clasie het afgelopen seizoen van Southampton en had een optie tot koop, maar maakt hier geen gebruik van. Clasie, wiens contract bij the Saints doorloopt tot medio 2020, wil graag in de Eredivisie blijven.

AZ wilde in eerste instantie graag verder met Adam Maher, maar hij koos voor een overstap naar FC Utrecht. De Alkmaarders willen zich via de voorrondes graag kwalificeren voor de groepsfase van de Europa League en de komst van een nieuwe middenvelder is derhalve gewenst. De pijlen zijn daarom gericht op Clasie. AZ wil hem definitief overnemen of een jaar huren van Southampton.

Clasie wil volgens de krant onder geen beding terugkeren naar Engeland. Hij hoopte volgend seizoen het shirt van Feyenoord te dragen, maar de Rotterdammers zijn niet in staat om zijn contract bij Southampton af te kopen. Bovendien heeft hij het afgelopen seizoen niet voldoende indruk gemaakt op de nieuwe trainer Jaap Stam, waardoor de nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen niet alles in het werk zal stellen om hem in De Kuip te houden.

Slot heeft overwogen om een extra centrale verdediger aan te trekken, om Teun Koopmeiners door te schuiven naar het middenveld. De opvolger van John van den Brom ziet Koopmeiners echter liever in de achterhoede spelen, waardoor het vizier gericht is op een nieuwe middenvelder. AZ zal Southampton moeten overtuigen om Clasie in zijn laatste contractjaar af te staan. De Premier League-club zal hoe dan ook verlies lijden op de middenvelder, daar hij in 2015 voor liefst vijftien miljoen euro bij Feyenoord werd weggekocht.

Ook Clasie zal financieel moeten inleveren. Het salaris dat hij in Engeland ontvangt zal hij in Nederland niet kunnen verdienen. De midenvelder, die onder Louis van Gaal nog actief was op het WK van 2014, is volgens het dagblad bereid hierin mee te denken. Het transferbedrag of de huursom zal gunstig moeten zijn voor de Alkmaarders wanneer een deal kan worden gesloten met Southampton.