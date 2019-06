‘Juventus heeft nieuwe trainer binnen na betaling van minimale vergoeding’

Juventus neemt deze zomer afscheid van Massimiliano Allegri en de Italiaanse grootmacht werd de afgelopen weken in verband gebracht met de komst van onder meer Josep Guardiola en Mauricio Pochettino. De trainers van respectievelijk Manchester City en Tottenham Hotspur bleken echter niet haalbaar, maar het lijkt erop dat La Vecchia Signora toch toe gaat slaan in de Premier League. De naam van Maurizio Sarri gaat ook al langer rond en volgens Sky Italia is er donderdag een doorbraak bereikt wat betreft de komst van de trainer van Chelsea.

De doorgaans goed geïnformeerde sportzender stelt dat Juventus en Chelsea tot een akkoord zijn gekomen aangaande de overstap van Sarri. The Blues hielden eerder nog vast aan een transfersom voor hun oefenmeester, maar zouden nu bereid zijn om tegen een ‘minimale vergoeding’ mee te werken aan de terugkeer van Sarri naar Italië.

Een bedrag wordt niet genoemd, maar de som zou wel zijn opgemaakt uit een vast onderdeel en een aantal aan prestaties gelieerde bonussen. Vanwege de goede verstandhouding tussen de twee clubs, en tussen directeuren Fabio Paratici en Marina Granovskaia, zijn de twee partijen uiteindelijk toch tot een oplossing gekomen waar iedereen mee kan leven. Sarri tekent naar verwachting vrijdag al zijn contract in Turijn, dat een looptijd van drie jaar zal hebben.

Derby County-trainer Frank Lampard lijkt op zijn beurt Sarri’s opvolger op Stamford Bridge te worden. De Engelsen werden ook in verband gebracht met de komst van Allegri, maar de Italiaanse oefenmeester kiest ervoor om er een jaar tussenuit te gaan: “Ik ga de batterijen opladen en mijn privéleven op orde brengen. De afgelopen zestien jaar voelden alsof ik in een draaimolen heb gezeten, je bent veel tijd kwijt die je normaal met vrienden en familie door zou brengen. Ik ga dit jaar gebruiken om mezelf op te laden voor het daaropvolgende seizoen”, liet hij donderdagavond optekenen tijdens een bijeenkomst in Milaan.