Hazard glimlacht: ‘Ik heb Modric om zijn rugnummer gevraagd’

Eden Hazard is donderdagavond officieel gepresenteerd als speler van Real Madrid, maar de nieuwe aanwinst heeft nog geen rugnummer toegewezen gekregen. De verwachting is dat de Rode Duivel volgend seizoen met het legendarische nummer 7 gaat spelen, dat nu nog in het bezit is van Mariano Díaz is. Het nummer 10 zou eveneens goed passen bij de spelmaker, maar dat getal is nog in het bezit van Luka Modric.

Hazard informeerde onlangs al met een knipoog via de door Real aan Chelsea uitgeleende Mateo Kovacic naar de beschikbaarheid van dat nummer: “Ik heb Modric er inderdaad naar gevraagd. We hebben erom gelachen en hij zei ‘nee’. Het nummer is ook niet belangrijk”, glimlachte hij tijdens het op zijn presentatie aansluitende persmoment. Hazard heeft naast Modric ook contact gehad met landgenoot en voormalig medespeler bij Chelsea Thibaut Courtois: “Het is belangrijk dat ik hier al een vriend heb, ik hoop dat we samen dingen gaan winnen.”

De aanvaller werd in de afgelopen jaren al meerdere keren in verband gebracht met een verhuizing naar het Santiago Bernabéu, maar moest tot nu geduld tonen: “Na het WK van vorig jaar was er volgens mij ook contact. Ik koos er toen echter voor om bij Chelsea te blijven en dat was een goede beslissing. We hebben de Europa League gewonnen en nu is het het juiste moment om over te stappen.”

De Koninklijke heeft met Modric de huidige houder van de Ballon d’Or in de gelederen, terwijl Cristiano Ronaldo de trofee ook een aantal keer won tijdens zijn periode in Madrid. Hazard hoopt op termijn in hun voetsporen te kunnen treden: “Het is makkelijker om hem hier te winnen, maar het is niet mijn hoofddoel. Dat is prijzen winnen met de club. Het zit echter wel in mijn achterhoofd. Ik wil de beste speler worden in het beste team van de wereld. Ik heb veel successen gevierd bij Chelsea en ik wil ook veel winnen in Madrid. Dit is een nieuwe uitdaging en ik wil slagen.”