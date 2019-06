Ajax-talent maakt mogelijk binnenlandse overstap: ‘Het is nog niet zeker’

Ajax neemt deze zomer afscheid van een aantal jeugdspelers en ook Nuri Emre Aksit trekt na acht jaar de deur van De Toekomst achter zich dicht. De verdediger wordt al nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Vitesse, waar hij samen zou kunnen gaan spelen met de eveneens uit Amsterdam vertrekkende Ian Beelen. Aksit laat in gesprek met Ajax Showtime echter weten nog geen knoop over zijn toekomst doorgehakt te hebben.

“Ik heb samen met Ajax besloten om uit elkaar te gaan”, vertelt hij. Aksit geeft toe dat Vitesse een van de gegadigden is: “Het kan dat ik daar naartoe ga, want ze hebben interesse. Maar er is ook interesse van andere clubs.” De Turks jeugdinternational kan echter ook rekenen op buitenlandse belangstelling: “Er is interesse vanuit Turkije, Italië en ook vanuit Spanje.”

“Ik zit nog te kijken, maar ik denk misschien Italië of Nederland. Het is nog niet zeker.” Aksit zal, onafhankelijk van zijn nieuwe bestemming, in ieder geval nog vaak terugdenken aan zijn periode bij Ajax: “Het is zo’n lange tijd. Ik heb mijn hele jeugd doorgemaakt daar, echt een fantastische tijd.”

“Ik kijk er met een goed gevoel op terug. We hebben toernooien gepakt, zijn kampioen geworden, maar we hebben ook verloren. We hebben van alles meegemaakt. Het heeft me wel gevormd als persoon”, sluit hij af. De zeventienjarige verdediger kwam in 2011 over van SO Soest en doorliep daarna alle geledingen van de jeugd van Ajax. Afgelopen seizoen speelde hij zijn wedstrijden in het Onder-17-elftal van de landskampioen.