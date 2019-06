Deel van Real Madrid-publiek roept om Mbappé bij presentatie Hazard

Real Madrid verzekerde zich voor aankomend seizoen al van de dienst van de diensten van Rodrygo, Ferland Mendy, Luka Jovic, Éder Militão en Eden Hazard en laatstgenoemde werd donderdagavond officieel voorgesteld aan de achterban van de Koninklijke. De supporters liepen tijdens de presentatie van Hazard echter ook alvast op de zaken vooruit, daar een deel van de vijftigduizend aanwezigen al om de komst van een nieuwe galáctico durfde te vragen.

In de aanloop naar de officiële presentatie van Hazard was naast de ‘gebruikelijke’ liedjes gericht tegen Barcelona en Atlético Madrid namelijk ook een roep om de komst van Paris Saint-Germain-aanvaller Kylian Mbappé te horen. Diverse Spaanse media berichten dat om en nabij de vijfduizend supporters de leus ‘Wij willen Mbappé!’ scandeerden voordat Hazard het veld betrad. Nadat de Belg zich op het gras van het Santiago Bernabéu begaf werd hij echter met gejuich ontvangen en ging de aandacht volledig uit naar de nieuwe aanwinst.

Voorzitter Florentino Pérez richtte zijn blik eveneens op de toekomst tijdens de officiële introductie van Hazard: “Wij zijn Real Madrid, wij willen nieuwe triomfen. Deze club is hongerig naar overwinningen en verzet zich tegen nederlagen. We krijgen een ploeg vol met geweldige spelers en Zinédine Zidane zal voor die groep staan. Vandaag verwelkomen we een van de beste spelers van de wereld, Eden Hazard.”

“Eden, je bent waar je wilde zijn. Je levensdroom is vandaag uitgekomen. Het Bernabéu is vanaf vandaag je thuis, ze zullen hier van je kwaliteiten gaan genieten en je zal snel merken dat het beste onderdeel van deze club de fans zijn. We weten dat Madrid je grote droom was en met dank aan je kwaliteiten en je harde werk ben je hier nu. We danken Chelsea dat heeft meegewerkt om die droom uit te laten komen. Deze fans weten dat jouw voetbal speciaal en anders is. Welkom bij Real Madrid, welkom bij je nieuwe thuis.”

Hazard, die werd gepresenteerd zonder rugnummer maar naar verwachting met het nummer 7 gaat spelen, richtte zich ook kort tot de supporters: “Ik wil echt in dit shirt gaan spelen en veel prijzen winnen. Zoals de president heeft gezegd, is het van jongs af aan mijn droom geweest om hier te spelen. Heel erg bedankt.”