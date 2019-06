Gewilde Fred Grim negeert belangstelling en gaat met RKC Eredivisie in

Fred Grim blijft RKC Waalwijk trouw. De Brabanders laten donderdagavond via de officiële kanalen weten dat de oefenmeester een nieuw, tot medio 2021 doorlopend contract bij de club heeft ondertekend. Grim loodste RKC in de Keuken Kampioen Play-Offs naar de Eredivisie en werd in de afgelopen weken genoemd bij clubs als PEC Zwolle, VVV-Venlo en Go Ahead Eagles.

De oud-doelman zal RKC echter ook op het hoogste podium begeleiden. De club rekende in de play-offs om promotie naar het hoogste niveau achtereenvolgens af met NEC, Excelsior en Go Ahead en zal volgend seizoen dus weer in de Eredivisie actief zijn. “Fred past als mens en coach goed bij de club. Hij laat het elftal herkenbaar voetbal spelen en kan als geen ander spelers raken en ontwikkelen”, reageert algemeen directeur Frank van Mosselveld opgetogen.

“Na zo’n seizoen is het logisch dat er veel belangstelling is en we zijn dan ook blij dat we Fred langer aan ons weten te binden.” Ook Grim zelf is blij met zijn nieuwe contract: “We hebben het afgelopen seizoen met het team en iedereen er omheen een fantastische prestatie neergezet. De samenwerking tot nu toe geeft veel vertrouwen en ik zie ernaar uit om verder te bouwen aan de sportieve ambities van RKC Waalwijk.”