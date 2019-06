Australië komt terug van achterstand en poetst recordtreffer Marta weg

Australië is er donderdagavond in geslaagd om de eerste overwinning op het WK voor vrouwen uit het vuur te slepen. De ploeg van bondscoach Ante Milicic kwam in eerste instantie nog op een 0-2 achterstand tegen Brazilië, maar toonde in de tweede helft veerkracht. De Australische vrouwen hielden uiteindelijk een 3-2 overwinning over aan het treffen in Groep C en komen daardoor in punten gelijk met koploper Brazilië en Italië.

Australië verloor zijn eerste wedstrijd op het WK diep in de blessuretijd van de Italiaanse vrouwen en de start van de ploeg tegen Brazilië liet eveneens te wensen over. Nadat de ploeg na raadpleging van de VAR eerst nog een penalty weggewuifd zag worden vanwege een handsbal in aanloop naar een overtreding op Tameka Yallop, mocht Brazilië na een klein halfuur spelen wel aanleggen van elf meter. Sterspeelster Marta ontfermde zich over dit buitenkansje en bleef oog in oog met keepster Lydia Williams ijzig kalm, waarmee zij de eerste voetbalster ooit werd met doelpunten op vijf verschillende WK’s en bovendien haar zestiende treffer op een mondiaal eindtoernooi maakte, een evenaring van het record bij de mannen van Miroslav Klose.

De druk van de Zuid-Amerikanen bleef daarna aanhouden en via Cristiane werd het een kleine tien minuten later ook 0-2. Australië leek zo met een flinke achterstand de rust in te gaan, maar in de blessuretijd was het toch nog raak: nadat Brazilië de bal achterin niet weg kreeg, kon Caitlin Foord bij de tweede paal binnentikken. Marta bleef in de rust in de kleedkamer achter en zij werd vervangen door de jonge Ludmila. Met de nieuwe aanvalster in de ploeg ging het echter al snel mis voor Brazilië.

Australië kwam namelijk sterk uit de kleedkamer en slaagde er in de openingsfase in om de tegenstander vast te zetten op de eigen helft. Het duurde daarna een klein kwartier voordat the Matildas loon naar werken kregen, maar nadat keepster Barbara zich op een voorzet van Chloe Logarzo verkeek stond het weer gelijk. Australië bleef daarna aandringen en kreeg hulp van Monica. De verdedigster van Brazilië kopte de bal dik twintig minuten voor tijd in eigen goal en dat bleek, nadat arbiter Esther Staubli de VAR nog had geraadpleegd vanwege een appel voor buitenspel, het beslissende doelpunt te zijn.