‘Juventus-directeur praat in Londen met Manchester United en Chelsea’

Paul Pogba speelde in het verleden vier jaar voor Juventus en als het aan de Italiaanse grootmacht ligt, blijft het daar niet bij. De middenvelder wordt al geruime tijd in verband gebracht met een terugkeer naar Turijn en La Vecchia Signora lijkt nu echt werk te maken van de komst van de Fransman. Sky Italia meldt donderdag namelijk dat technisch directeur Fabio Paratici naar Engeland is gereisd voor gesprekken met Manchester United.

De sportbestuurder heeft in het in Londen gevestigde kantoor van the Red Devils de eerste verkennende gesprekken gevoerd over een transfer van Pogba, die ook nadrukkelijk in beeld zou zijn bij Real Madrid. Juventus verkocht hem drie jaar geleden voor 105 miljoen euro aan Manchester United en het is niet duidelijk hoeveel de Engelsen wensen te ontvangen om deze zomer afscheid van hem te nemen.

De kampioen van Italië lijkt wel een middel te hebben om de prijs naar beneden te drukken. Er wordt naar verluidt namelijk gesproken over een deal waarin ook João Cancelo betrokken wordt. De rechtsback leek eerst nog op weg naar Manchester City, maar de stadsgenoot van United weigerde aan de vraagprijs van 45 miljoen die Juventus in gedachten had te voldoen. Josep Guardiola kan bovendien volgend seizoen nog over Danilo beschikken, daar de eventuele transfer van de Braziliaan naar Internazionale inmiddels afgeketst is.

Paratici was niet alleen in Londen om met Manchester United te onderhandelen. De directeur maakte van de gelegenheid gebruik om eveneens met Chelsea om de tafel te gaan om de overstap van Maurizio Sarri te bespreken. De oefenmeester geldt als favoriet om Massimiliano Allegri op te volgen, maar the Blues willen hem niet laten gaan zonder dat er een bedrag ter compensatie op tafel komt. De hoofdstedelingen gaven Antonio Conte onlangs al tien miljoen euro mee, terwijl Derby County mogelijk vier miljoen euro wil ontvangen voor Frank Lampard, de beoogde opvolger van Sarri. Chelsea wil daarom eerst miljoenen terugzien voordat de club bereid is om afscheid te nemen van zijn trainer.