Ex-bondscoach van Kroatië moet West Bromwich naar Premier League leiden

West Bromwich Albion heeft in Slaven Bilic een nieuwe trainer gevonden, zo melden the Baggies via de officiële kanalen. De voormalige bondscoach van Kroatië heeft een contract ondertekend voor twee seizoenen bij de club uit de Championship, die afgelopen seizoen in de play-offs om promotie naar de Premier League werd verslagen door Aston Villa.

"Ik ben natuurlijk heel blij met deze mogelijkheid", laat Bilic weten op de website van zijn nieuwe club, die in 2018 na acht seizoenen degradeerde uit de Premier League. "We willen ons verbeteren en Albion heeft me overtuigd dat ze terug willen keren naar de Premier League. De club heeft zowel een kort- als langlopend project en die twee botsen niet."

Bilic werd benaderd door West Bromwich Albion vlak nadat de club in de halve finale van de play-offs tegen Aston Villa na penalty's werd uitgeschakeld. "We hebben met meerdere uitstekende kandidaten gesproken", laat technisch directeur Luke Dowling weten. "Maar vanaf het moment dat we contact hadden met Slaven, waren we getroffen door zijn enthousiasme over deze uitdaging. Hij is vastbesloten om ons terug te brengen naar de Premier League."

Bilic is vooral bekend van zijn tijd als bondscoach bij Kroatië, waar hij tussen 2006 en 2012 in dienst was. Tussen 2015 en 2017 was hij twee jaar trainer van West Ham United, waar hij diverse records brak. Zo eindigden the Hammers in 2016 zevende in de Premier League, de hoogste eindklassering voor de club ooit. Bilic stond verder aan het roer bij onder meer het Turkse Besiktas en Al-Ittihad uit Saoedi-Arabië