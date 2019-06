Opnieuw overzeese interesse in Luuk de Jong

Manchester United maakt zich zorgen over de contractsituatie van David de Gea. De doelman ligt nog maar een jaar vast en is deze zomer mogelijk een transferdoelwit voor Real Madrid. (Diverse Engelse media)

De spits van PSV, die vorig jaar naar Club América kon, staat nu in de belangstelling van CF Monterrey.

West Ham United mengt zich in de strijd om Ozan Kabak. De verdediger van VfB Stuttgart werd in de afgelopen weken ook gelinkt aan Arsenal, Tottenham Hotspur, Manchester United en Bayern München. (Daily Mail)