Gedegradeerde verdediger kan naar Sparta; ook buitenland is een optie

Jurgen Mattheij overweegt zijn carrière voort te zetten bij Sparta Rotterdam. De verdediger, die transfervrij vertrekt bij het gedegradeerde Excelsior, is in gesprek met de promovendus, maar heeft ook opties in het buitenland.

De 26-jarige Mattheij weet nog niet waar zijn toekomst ligt. "De deal met Sparta is nog niet rond", laat de centrumverdediger weten aan RTV Rijnmond. Mattheij heeft ook gesprekken gehad met geïnteresseerde clubs uit het buitenland, maar heeft geen uitgesproken voorkeur. "Het gaat erom waar ik het beste gevoel bij heb, of dat nu een Nederlandse of buitenlandse club is."

Mattheij speelde de afgelopen zes seizoenen in de hoofdmacht van Excelsior. De centrumverdediger scoorde afgelopen seizoen 3 keer in 31 competitieduels, maar kon niet voorkomen dat de Kralingers ten koste van RKC Waalwijk uit de Eredivisie vlogen. In de jeugd speelde Mattheij overigens ook voor Sparta.