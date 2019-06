KNVB maakt met ‘polderoplossing’ einde aan langlopende discussie

De KNVB heeft samen met de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie een oplossing gevonden voor een probleem rond de interlandperiodes. Het feit dat het competitieprogramma gewoon doorging terwijl clubs jeugdinternationals moesten afstaan leverde veel discussie op. Door een nieuwe regeling komt er een einde aan de discussie.

Met name Sparta Rotterdam beklaagde zich regelmatig in Zeist. De club had vorig seizoen verschillende jeugdinternationals in de ploeg en trainer Henk Fraser moest puzzelen om tijdens interlandperiodes tot een opstelling te komen. “Los van het feit dat dit door de meeste Eerste Divisie-clubs juist als wenselijk werd gezien – spelen in de interlandperiode – denken we dat probleem de wereld uit te helpen met een schitterende polderoplossing”, reageert Art Langeler, directeur voetbalontwikkeling van de KNVB, tegenover Voetbal International.

Met een creatieve oplossing mogen clubs zelf bepalen wanneer gespeeld wordt, zodat zij in actie kunnen komen met de jeugdinternationals. “Clubs mogen kiezen: óf spelen zonder internationals op vrijdagavond óf inhalen met de internationals op maandagavond. Zo kan iedere club zelf zijn beleid hierop maken. Ik ben overigens een groot voorstander van niet spelen in de interlandperiode, ook toen ik nog trainer was van PEC Zwolle in de Eerste Divisie”, aldus Langeler.

