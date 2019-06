Politie trekt harde conclusie: zeven LaLiga-spelers lieten zich omkopen

De Spaanse politie is ervan overtuigd dat het duel tussen Real Valladolid en Valencia op de slotdag van LaLiga beïnvloed is. Uit onderzoek blijkt dat zeven spelers van Valladolid zich lieten omkopen om Valencia te laten winnen. Als de feiten bewezen worden, kan de Spaanse club drie punten in mindering worden gebracht, terwijl de betrokken spelers een jarenlange schorsing boven het hoofd hangt.

In de laatste speelronde van LaLiga konden zowel Valencia als Getafe nog vierde eindigen, een plek die recht geeft op deelname aan de groepsfase van de lucratieve Champions League. Valladolid was al zeker van lijfsbehoud en had daardoor tegen Valencia niets meer te verliezen. Het duel eindigde in een 0-2 overwinning voor los Che.

De Spaanse politie startte een onderzoek naar het vermeende omkoopschandaal, dat in Spanje al weken het nieuws domineert. Uit de rapporten, die werden ingezien door Mundo Deportivo, blijkt dat zeven spelers van Valladolid zich hebben laten omkopen. Dat komt naar voren in gesprekken die door de politie zijn onderschept.

Als de politie erin slaagt om matchfixing en omkoping te bewijzen, kan Valladolid bestraft worden met drie punten aftrek. De gevolgen daarvan zijn voor de club echter miniem, omdat Valladolid vier punten boven de degradatiestreep eindigde. De betrokken spelers hangt een boete van 3.000 tot 30.000 euro boven het hoofd, plus een schorsing van twee tot vijf jaar.

Ook oud-Real Madrid-spelers Carlos Aranda en Raúl Bravo, die eerder al werden opgepakt vanwege de verdenking van betrokkenheid bij matchfixing, zouden zich in het schandaal hebben gemengd. Bravo zou een grote som geld hebben ingezet op Valencia, wetende dat Valladolid de wedstrijd zou laten lopen. De opbrengst van de weddenschap zou het tweetal onder henzelf en de zeven betrokken spelers hebben verdeeld.