Bosz laat oog vallen op spits van 28 miljoen euro

Technisch directeur van Juventus Fabio Paratici is in Londen gearriveerd. De sportbestuurder wil op korte termijn een deal sluiten met Chelsea om de overstap van Maurizio Sarri naar La Vecchia Signora mogelijk te maken. (Calciomercato)

Wolverhampton Wanderers heeft bij Burnley geïnformeerd naar de beschikbaarheid van James Tarkowski. De verdediger is eveneens in beeld bij Leicester City. (The Times)

De aanvaller van Fulham, die 28 miljoen euro moet kosten, is ook in beeld bij het Bayer Leverkusen van Peter Bosz.

Lucien Agoumé lijkt Manchester City teleur te stellen. The Citizens hoopten de zeventienjarige middenvelder over te kunnen nemen van Sochaux, maar hij kiest voor Internazionale. (Daily Star)