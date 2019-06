‘PSV houdt enkele tienduizenden euro’s over aan fraaie transfer in België’

Aleksandar Boljevic staat op het punt om een fraaie transfer te maken. Volgens Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad is het een kwestie van tijd voor de 23-jarige vleugelaanvaller van Waasland-Beveren zijn handtekening zet onder een vierjarig contract bij Standard Luik. Boljevic speelde tussen 2014 en 2016 tweeënhalf jaar in het shirt van PSV.

Standard staat op het punt om 2,2 miljoen euro naar Waasland-Beveren over te maken voor Boljevic, al kan dit bedrag door bonussen nog verder oplopen. Volgens het Eindhovens Dagblad kan PSV een ‘solidariteitsvergoeding (opleidingsgeld) van enkele tienduizenden euro's’ tegemoet zien na het afronden van de transfer. Het is niet bekend of de Eindhovenaren bij het vertrek van Boljevic naar Waasland-Beveren een doorverkooppercentage hebben bedongen, maar de regionale krant noemt dit ‘wel aannemelijk’.

PSV haalde Boljevic in januari 2014 weg bij FK Zeta Golubovac uit Montenegro, dat in de voorronde van de Europa League de tegenstander is geweest. Tijdens deze ontmoeting viel de buitenspeler in positieve zin op, waardoor besloten is om hem naar Eindhoven te halen. Boljevic maakte snel na zijn komst namens Jong PSV zijn debuut in het Nederlandse profvoetbal en speelde totaal 71 wedstrijden in de Eerste Divisie.

Boljevic kwam echter nooit in beeld bij de hoofdmacht en speelde uiteindelijk één wedstrijd in het eerste elftal van PSV, toen hij in september 2014 als invaller in het veld kwam in de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur (4-0). In de zomer van 2016 nam PSV definitief afscheid van de aanvaller, die transfervrij naar Waasland-Beveren verkaste. Namens de Belgische club speelde de tienvoudig Montenegrijns international totaal 103 wedstrijden, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 19 assists.