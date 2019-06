Wie is Lyanco Vojnovic? Het Braziliaanse PSV-doelwit van Torino

PSV wil zich versterken met Lyanco Vojnovic, zo meldde het Eindhovens Dagblad woensdagavond. De Braziliaanse jeugdinternational moet in het Philips Stadion de opvolger worden van Daniel Schwaab, die heeft besloten om de club transfervrij te verlaten. Lyanco staat onder contract bij Torino en speelde de tweede helft van het afgelopen seizoen op huurbasis van Bologna. Wie is deze 22-jarige verdediger en is hij überhaupt wel haalbaar voor PSV?

Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnovic werd op 1 februari 1997 geboren in het Braziliaanse Vitória. Zoals zijn achternaam Vojnovic doet vermoeden heeft de centrale verdediger Servische roots. Jovan Vojnovic, de opa van Lyanco’s vader, is afkomstig uit het Servische deel van het voormalige Joegoslavië en verhuisde tijdens de Tweede Wereldoorlog op zevenjarige leeftijd naar Brazilië. Lyanco kwam op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Botafogo terecht. Hij speelde zich in de kijker bij São Paulo, dat in januari 2015 overtuigd raakte en hem transfervrij wist aan te trekken.

In het shirt van São Paulo brak Lyanco door op het hoogste niveau. De fysiek sterke verdediger speelde in 2015 en 2016 totaal 25 competitiewedstrijden voor de Braziliaanse topclub en mocht zich in die periode ploeggenoot noemen van David Neres. Waar de talentvolle buitenspeler in januari 2017 voor twaalf miljoen euro werd weggekocht door Ajax, speelde Lyanco zich bij de Italiaanse top in de kijker. Lyanco, die als jeugdinternational ook voor Servië speelde, is een bikkelharde verdediger die in Brazilië en Italië heeft aangetoond dat hij weet wat er verdedigend gevraagd wordt in de top. Hij is kopsterk, heeft er geen problemen mee om de bal het stadion uit te schieten als dat tijdens een wedstrijd nodig is en beschikt bovendien over veel snelheid.

Lyanco in duel met Justin Kluivert tijdens de wedstrijd tussen AS Roma en Torino afgelopen seizoen.

Behalve Atlético Madrid was ook Juventus gecharmeerd geraakt van zijn kwaliteiten en de Italiaanse grootmacht wilde hem graag inlijven, maar de jeugdinternational had zijn keuze al gemaakt en wilde naar rivaal Torino. De club uit Turijn bereikte een akkoord met São Paulo over een transfersom van zes miljoen euro, die middels bonussen kon oplopen tot negen miljoen euro. São Paulo wist ook nog een doorverkooppercentage van zeven procent te bedingen, zo meldde La Gazzetta dello Sport. Met 1 doelpunt en 25 wedstrijden in de benen voor São Paulo maakte Lyanco in maart 2017 de overstap naar Turijn. “Ik zal wat tijd nodig hebben om me aan te passen, de taal te leren en mijn weg te vinden, maar ik hoop dat ik dit allemaal snel onder de knie heb”, aldus Lyanco, die bij zijn presentatie nog een sneer uitdeelde aan de rivaal uit Turijn. “Juventus wilde me graag hebben, maar Torino een beetje meer. Ik kijk ernaar uit om in de derby tegen Juve te spelen.”

Lyanco rondde zijn transfer naar Torino middenin het seizoen af en kon zijn debuut pas maken in het seizoen 2017/18. Vroeg in het seizoen, op 20 september 2017, durfde trainer Sinisa Mihajlovic het aan en gunde hij Lyanco een basisplaats tegen Udinese. Hij vormde het centrale duo met Nicolas N’Koulou en Torino won de wedstrijd met 2-3. Het seizoen verliep uiteindelijk teleurstellend voor Torino, Lyanco en Mihajlovic. De resultaten bleven uit en na de 2-0 nederlaag tegen Juventus in de Coppa Italia kreeg de trainer op 4 januari 2018 zijn ontslag. Walter Mazzarri werd aangesteld en Lyanco zou dat seizoen door een zware enkelblessure geen minuut meer spelen in een officieel duel. Acht maanden stond hij buitenspel.

Zware enkelblessure

In december 2017 kreeg de verdediger namelijk te maken met een zware enkelblessure. Een operatie was nodig om de problemen definitief te verhelpen. “Ik ben blij dat ik weer terug ben”, zei Lyanco eind augustus 2018 tegenover het clubkanaal. “Ik heb acht maanden niet kunnen trainen, laat staan spelen. Ik heb nog nooit zo’n lange periode langs de kant gestaan. Het was moeilijk en ik was zelfs bang dat ik nooit meer zou kunnen spelen. Gelukkig had ik mijn familie om me heen. Zij hebben me gesteund en gekalmeerd. Het was belangrijk om hen om mij heen te hebben, want ik was ontzettend bang.”

Lyanco in een stevig duel met Paulo Dybala van Juventus.

Terwijl Lyanco hard werkte aan zijn herstel, koos Mazzarri voor Lorenzo De Silvestri en N’Koulou in het centrum van de verdediging. De Braziliaan was inmiddels volledig fit, maar hij slaagde er niet in om zichzelf in de basis te spelen. Toen Lyanco in de eerste seizoenshelft niet verder kwam dan negentig speelminuten in de Serie A, was een tussentijds vertrek onvermijdelijk. Met een contract tot medio 2022 was een definitief vertrek onbespreekbaar voor de clubleiding en dus werd gekozen voor een verhuurperiode. Toen Mihajlovic eind januari werd aangesteld als de nieuwe trainer van Bologna, was het voor Lyanco duidelijk naar welke club hij wilde. De verdediger werd de tweede seizoenshelft verhuurd aan Bologna en die samenwerking bleek een schot in de roos. Hij veroverde een basisplaats en kwam tot dertien competitiewedstrijden en scoorde eenmaal.

Interesse uit binnen- en buitenland

Lyanco, momenteel als aanvoerder van Jong Brazilië actief op het jeugdtoernooi van Toulon, maakte grote indruk in de tweede seizoenshelft. Hij liet zien waarom Torino in 2017 maximaal negen miljoen euro betaalde voor een pas net twintigjarige verdediger. Bologna wil hem volgens La Repubblica deze zomer graag definitief inlijven, maar de concurrentie is enorm. Volgens Italiaanse media heeft ook AS Roma serieuze interesse, terwijl ook buitenlandse clubs de pijlen op hem hebben gericht. Zenit Sint-Petersburg, VfL Wolfsburg en dus PSV hebben belangstelling. Waar het Eindhovens Dagblad schrijft over een transfersom die kan oplopen tot wel tien miljoen euro, houdt men in Italië vast aan een veel hogere transfersom. In de Italiaanse media worden bedragen van minimaal twintig miljoen euro genoemd.

De kans dat de nummer zes van het afgelopen seizoen in de Serie A gaat meewerken aan een vertrek van Lyanco is overigens niet groot. Torino-president Urbano Cairo liet vorige maand nog weten dat hij het ziet zitten in de Braziliaan. “We hebben talentvolle spelers die terugkomen van verhuurperiodes, zoals Lyanco en Bonifazi. We willen onze beste spelers houden en de selectie uitbouwen met een aantal aankopen. We hoeven niet heel veel te veranderen, want we hebben een uitstekende selectie”, zei Cairo tegen Sky Italia.

Mocht Torino tóch willen meewerken aan een vertrek van Lyanco, dan zal PSV diep in de buidel moeten tasten en de spelers zien te overtuigen om andere clubs af te wijzen. Met eventueel Champions League-voetbal heeft PSV een troef in handen. Roma lijkt echter de topfavoriet, daar Gianluca Petrachi sinds kort is aangesteld als nieuwe technisch directeur. De opvolger van Monchi was sinds 2010 werkzaam bij Torino en haalde Lyanco in 2017 naar Torino. Voor wie het Braziliaanse PSV-doelwit in actie wil zien: Lyanco neemt het zaterdagmiddag om 16.00 uur in de finale van het jeugdtoernooi van Toulon op tegen Japan.