Eredivisie-subtop aast op goaltjesdief: ‘Maar AZ wil me niet verhuren’

Ferdi Druijf was in dienst van Jong AZ en NEC in het afgelopen seizoen goed voor maar liefst 29 doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie. De 21-jarige spits heeft nog een doorlopend contract in Alkmaar, maar heeft zich vanwege zijn productiviteit op het tweede niveau volgens Voetbal International ook in de kijker gespeeld bij een aantal clubs uit de subtop van de Eredivisie. Druijfs nabije toekomst lijkt voorlopig echter bij AZ te liggen.

De aanvaller sprak al even met de nieuwe trainer Arne Slot over het aankomende seizoen: “Ik dacht: ‘Ik wil met hem praten voordat de zomer aanbreekt.’ Ik wilde weten hoe hij mij ziet, hoeveel vertrouwen er is. In zo'n geval ben ik wel iemand die zelf naar een trainer toestapt, ja. Hij vertelde me dat ik onder geen beding weg mocht. De trainer zegt van spitsen te houden die het gras opvreten, die op elke bal lopen. Dat klonk erg positief”, vertelt hij in gesprek met het weekblad.

Druijf weet echter ook dat de concurrentie bij AZ fors is. Myron Boadu is weer hersteld van langdurig blessureleed en de achttienjarige spits was vorig seizoen eerste keus voordat hij te maken kreeg met een zware enkelkwetsuur: “Op deze leeftijd moet ik niet op de bank terechtkomen. Ik wil komend seizoen 30 tot 34 wedstrijden in de Eredivisie spelen. Dat weet de trainer ook. De voorbereiding wordt interessant”, is Druijf echter duidelijk.

De aanvaller kon een halfjaar geleden, voordat hij naar NEC ging, ook al in de Eredivisie terecht. Verschillende degradatiekandidaten informeerden toen naar de spits, die nu een paar treden hoger in de subtop in beeld is: “Wat als ik bij AZ op het tweede plan terechtkom? Dan zullen we opnieuw moeten praten. Er is veel interesse van andere Eredivisie-clubs, maar AZ heeft me al aangegeven dat ik niet te huur ben. Ik zit hier al zeven jaar en wil graag slagen in Alkmaar. Maar natuurlijk niet ten koste van alles.”