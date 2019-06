‘Je merkt het aan de cafépraat, hoe men op straat over Ziyech spreekt’

Marokko begint volgende week zondag aan het toernooi om de Afrika Cup, dat in Egypte wordt afgewerkt. De absolute blikvanger in het elftal van de Leeuwen van de Atlas is Hakim Ziyech, zo beaamt Ali Boussaboun bij FOX Sports. De oud-spits stelt dat de verwachtingen rond Marokko, dat woensdagavond in een oefeninterland met 0-1 onderuit ging tegen Gambia, hooggespannen zijn.

“Hij is verschrikkelijk groot in Marokko. Ik ben kom er geregeld en je merkt het aan de cafépraat, hoe men op straat over hem spreekt. Hij is het gesprek van de dag, als het over Marokko gaat, gaat het over Hakim Ziyech”, zegt Boussaboun. De twaalfvoudig international haalt het conflict tussen Ziyech en bondscoach Hervé Renard aan, waardoor de middenvelder van Ajax twee jaar geleden niet van de partij was op de Afrika Cup. “Ze hebben de bondscoach echt vervloekt. Dat werd honderd procent in de schoenen van de trainer geschoven, ja.”

“Dat is bevestigd nadat hij terugkwam en in de ene na de andere wedstrijd wist te scoren”, vervolgt de oud-spits van onder meer ADO Den Haag, FC Groningen, NAC Breda, Feyenoord en FC Utrecht. “Hij is enorm belangrijk en dat bewijst hij keer op keer. Hij wordt alleen maar groter en groter, dat wordt nog eens versterkt door het succes van Ajax. Je hoort de geruchten dat Bayern München, Liverpool en Real Madrid geïnteresseerd zijn. Hij was al de man en dat wordt alleen maar erger.”

Ziyech was in 23 interlands tot dusver goed voor 12 doelpunten. Boussaboun stelt dat de verwachtingen rond Marokko hooggespannen zijn. “Het positivisme is heel groot. Er heerst een gevoel van: geen excuses nu. Marokko heeft een brede selectie, ze hebben spelers uit de Eredivisie en Bundesliga thuis kunnen laten. De bondscoach heeft de Afrika Cup al gewonnen met twee verschillende landen. Er wordt verwacht dat Marokko de finale haalt. Als ik naar Marokko kijk, denk ik niet dat er een land op de Afrika Cup is dat zo'n brede selectie heeft.”