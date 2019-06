‘Boca Juniors wil Ajax-target betrekken in overeenkomst met Benfica’

De naam van Cristian Pavón werd de afgelopen tijd meer dan eens gelinkt aan Ajax, maar het lijkt erop dat de Amsterdammers niet de beste papieren hebben in de strijd om de aanvaller van Boca Juniors. TyC Sports weet te melden dat Portugal op dit moment de volgende halte in de carrière van de elfvoudig Argentijns international lijkt te worden.

Boca Juniors wil Eduardo Salvio dolgraag terughalen naar Argentinië en is bereid om Pavón in de deal te betrekken. De 23-jarige aanvaller wil komende zomer graag de overstap naar Europa maken. Ook Boca Juniors staat open voor een vertrek, ondanks dat zijn contract nog doorloopt tot medio 2022. Een jaar geleden kon de Argentijnse topclub nog een bedrag van vijftig miljoen euro vragen voor Pavón, maar na een teleurstellend seizoen is hij flink in waarde gedaald.

Om die reden zou Boca Juniors nu willen cashen voor Pavón, die in de afgelopen jaargang goed was voor vier doelpunten en drie assists in negentien officiële wedstrijden. Xeneizes zou mikken op een bedrag tussen de vijftien en twintig miljoen euro, waar Ajax volgens eerdere berichten uit Argentijnse media aan zou willen voldoen. Dat Boca Juniors Pavón nu nodig heeft om Salvio terug naar Argentinië te halen, verandert de zaken. De 28-jarige buitenspeler, die eerder uitkwam voor Lanús en Atlético Madrid, heeft bij Benfica nog een contract tot medio 2022.

Ondanks dat Salvio geen vaste waarde is, laat Benfica hem niet zonder slag of stoot gaan. Het is de vraag of het betrekken van Pavón de zaken zal versnellen, daar de Portugese topclub eerder nog niet gelinkt werd aan de aanvaller. Naast Ajax werd de naam van Pavón eerder ook in verband gebracht met Arsenal, Barcelona, AS Monaco en Zenit Sint-Petersburg. TyC Sports voegt nu ook FC Porto toe aan het rijtje met geïnteresseerde clubs.