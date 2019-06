‘Ik verwacht dat PSV binnenkort contact opneemt en dan met een plan komt’

Hidde Jurjus werd afgelopen seizoen door PSV verhuurd aan De Graafschap. In de voorbereiding op volgend seizoen keert de 25-jarige doelman terug in Eindhoven, al is het nog onduidelijk wat de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen van plan is met hem. Zijn contract bij PSV loopt voorlopig nog door tot medio 2021.

“Er zijn nog geen gesprekken met de club geweest. Ik heb alleen een e-mail met een persoonlijk programma voor deze zomer ontvangen. Ik verwacht dat PSV binnenkort contact opneemt met mijn zaakwaarnemer en dan met een plan komt. Ik houd alles opties op. Ja, ook een langer verblijf bij De Graafschap. Ik wacht het af en zorg dat ik fit aan de voorbereiding begin”, geeft Jurjus te kennen in gesprek met de Gelderlander. De Graafschap verloor in de nacompetitie van Sparta Rotterdam en degradeerde daardoor uit de Eredivisie.

Jurjus liep in maart een hamstringblessure op en keerde daarna niet meer terug in de basiself van De Graafschap. “Ik miste de extra prikkels toen ik geen wedstrijden meer speelde, wilde iets meer doen voor mezelf. Het is ouderwets buffelen. Van krachttraining tot loopwerk; ik voel me er goed bij”, stelt de sluitpost, die momenteel met een kickbokstrainer aan zijn fysieke gesteldheid werkt.

“Ik heb mezelf altijd positief opgesteld, ook na mijn blessure, en heb geprobeerd het team en Nigel zo goed mogelijk te helpen. Het is ongelooflijk pijnlijk dat we degradatie niet hebben kunnen voorkomen. Maar we moeten door. Dat geldt voor De Graafschap, maar zeker ook voor mij”, besluit Jurjus. Zoals het er nu naar uitziet, moet hij het volgend seizoen stellen met een plaats achter Jeroen Zoet. Het is echter ook goed mogelijk dat de eerste doelman van PSV een transfer gaat maken. Eloy Room, de huidige tweede keeper van PSV, laat Eindhoven komende zomer achter zich.