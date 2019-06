‘Bang PSG doet er alles aan om ‘Frenkie-scenario’ te voorkomen’

Paris Saint-Germain wordt al enige tijd nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Matthijs de Ligt en ook De Telegraaf bericht donderdagochtend dat de Franse grootmacht concreet in de markt is voor de aanvoerder van Ajax. Les Parisiens dachten een halfjaar geleden Frenkie de Jong eveneens binnen gehengeld te hebben, maar zagen hem uiteindelijk toch voor Barcelona kiezen. PSG doet er volgens de ochtendkrant alles aan om een ‘Frenkie-scenario’ deze keer te voorkomen.

Technisch directeur Antero Henrique liet De Jong destijds door zijn vingers glippen en hij lijkt, mede door die misser, op korte termijn vervangen te worden door Leonardo. Oud-Ajacied Maxwell vervult eveneens een technische functie in het Parc des Princes en de twee hebben een goede band met De Ligts zaakwaarnemer Mino Raiola. PSG hoopt de komst van de verdediger, die woensdag met zijn vriendin Annekee Molenaar naar het buitenland is vertrokken voor een vakantie, zo snel mogelijk in te lijven en hem een vijfjarig contract te laten ondertekenen.

Volgens De Telegraaf heeft Molenaar deze week met haar moeder een bliksembezoek gebracht aan Parijs om alvast naar woningen te kijken. De Jongs vriendin Mikky Kiemeney deed dit eerder het jaar ook al, voordat een ‘overval’ van Barcelona de balans de andere kant op liet slaan. De Catalanen zijn nu ook nog altijd in de markt voor De Ligt en zij hopen opnieuw op het laatste moment toe te kunnen slaan in een poging om PSG af te troeven.

Juventus is als derde ploeg nog in de race en Cristiano Ronaldo vroeg De Ligt zondag na de finale van de Nations League persoonlijk om naar Turijn te komen. La Vecchia Signora is naar verluidt echter, net als Barcelona, niet in staat om aan de eisen van Ajax en het kamp-De Ligt te voldoen. Met de totale operatie om de Golden Boy weg te halen uit de Johan Cruijff ArenA zou een bedrag van om en nabij de tachtig miljoen euro zijn gemoeid.