Zaakwaarnemers Van de Beek spreken met topclub

AC Milan is bezig om het middenveld te renoveren en belangrijk onderdeel daarvan moet Stefano Sensi vormen. De middenvelder van Sasuola moet twintig miljoen euro plus vijf miljoen euro aan bonussen kosten. (Sky Italia)

(The Sun)

Manchester United gaat een allerlaatste poging ondernemen om Antoine Griezmann uit handen van Barcelona te houden. The Red Devils bereiden een bod van 107 miljoen euro voor op de aanvaller van Atlético Madrid. (The Sun)

(The Guardian)

(AS)

De begeerde João Félix staat open voor een transfer naar Atlético Madrid. Benfica laat de aanvallende middenvelder alleen gaan als zijn afkoopclausule van 120 miljoen euro geactiveerd wordt. (AS)