'Ik weet niet of ik meer kan doen om de Ballon d'Or te winnen'

Nu het reguliere seizoen en de Nations League ten einde zijn en de Copa América en de Afrika Cup alweer voor de deur staan, maken media en bookmakers de tijdelijke balans op: wie verdient in december de felbegeerde Ballon d'Or? Tot op heden lijkt Virgil van Dijk een uitstekende kans te maken, terwijl ook Lionel Messi en een paar outsiders nog in de race zijn. Hoe groot is de kans dat de stopper van Liverpool annex aanvoerder van het Nederlands elftal de eerste verdediger sinds Fabio Cannavaro (2006) wordt die de uitverkiezing wint?

Door Tim Siekman

Cristiano Ronaldo en Messi domineerden het afgelopen decennium de individuele voetbalverkiezingen. Ook de Ballon d'Or, de verkiezing van het Franse tijdschrift France Football, ging van 2008 tot 2017 steevast naar een van de twee wereldsterren, die bij Real Madrid en Barcelona aan de lopende band scoorden en hun ploegen naar tientallen prijzen gidsten. In 2018 brak Luka Modric de ban. De middenvelder wist met Real Madrid beslag te leggen op de Champions League, terwijl de routinier met zijn land Kroatië uitstekend presteerde op het WK in Rusland door de finale te halen. Na een hegemonie van Ronaldo en Messi was het eindelijk de beurt aan een ander.

Virgil van Dijk

Dit jaar is het wederom goed mogelijk dat Ronaldo en Messi naast de Ballon d'Or grijpen. Hun grootste uitdager: Virgil van Dijk. De Speler van het Seizoen in de Premier League werd met zijn ploeg tweede in Engeland, terwijl hij op 1 juni met Liverpool de Champions League op zijn conto mocht schrijven toen Tottenham Hotspur met 0-2 was verslagen. Volgens Oddschecker, het bekende online bedrijf dat de quoteringen van alle bookmakers handig in kaart brengt, is Van Dijk favoriet. Als men 3 euro inzet op een Ballon d'Or-winst van de 27-jarige Nederlander pakt men 2 euro winst.

Ploeggenoten bij Liverpool en Oranje zouden het terecht vinden als Van Dijk de eretitel zou krijgen. Bondscoach Ronald Koeman is ook overtuigd. "Hij verdient de Ballon d'Or, want vaak is iedereen gericht op spelers die beslissende doelpunten maken of voorbereiden. Als er een moment is om de Ballon d'Or aan een verdediger te geven, is dat nu. Ik vind Messi de beste speler, maar ik vind ook dat je prestaties met je team moet halen om in beeld te zijn voor dit soort prijzen", aldus Koeman eerder op het YouTube-kanaal van de KNVB.

John de Wolf pleit in het Algemeen Dagblad ook voor Van Dijk als winnaar. “Messi is al jaren van een buitencategorie, maar iedereen - collega's, trainers, de pers - is dit seizoen helemaal lyrisch over Van Dijk. Als ik heel eerlijk ben, vind ik dat Van Dijk dit seizoen beter gepresteerd heeft dan Messi”, aldus de oud-verdediger. Niet alleen voormalig stoppers uit Nederland zijn vol lof. Ook Kaká, Ballon d'Or-winnaar in 2007, kent geen twijfels. "Of ik de Ballon d'Or aan Van Dijk zou geven? Hier heb ik wel wat gesprekken over gevoerd met wat vrienden en mijn broer”, zo reageerde de oud-aanvaller bij Sky Italia. “We kwamen allemaal bij zijn naam uit. We gaan zien wat de stemmers bepalen, maar ik vind het tijd om een verdediger te belonen.”

Lionel Messi

De grootste uitdager van Van Dijk is Messi, die dit seizoen LaLiga won en met Barcelona op weg leek naar de finale van de Champions League. Messi schitterde in de heenwedstrijd van de halve finale van het miljardenbal tegen Liverpool met twee goals (3-0), maar moest in de return toch het hoofd buigen (4-0). Als men momenteel 5 euro inzet op een Ballon d'Or-winst van de aanvaller van Barcelona krijgt men 6 euro winst terug. Jamie Carragher zou het fantastisch vinden als Van Dijk de Ballon d'Or pakt, maar ziet Messi als favoriet. “Een centrumverdediger wint die prijs bijna nooit. Cannavaro kreeg hem nadat hij met Italië de wereldtitel won in 2006”, beseft de oud-verdediger van Liverpool bij Sky Sports. “Van Dijk heeft natuurlijk wel een geweldig seizoen gehad. Je moet grote prijzen winnen en door die Champions League-titel hoort hij nu echt bij de beste spelers ter wereld."

Rivaldo ziet Messi eveneens zegevieren. “Het is onmogelijk om Messi te beschrijven”, zegt de oud-aanvaller in gesprek met Goal. "Hij maakt doelpunten, geeft assists en hij is al heel lang topscorer van LaLiga.” Mogelijk is de Copa América bepalend in wie de individuele prijs dit jaar op zijn naam mag schrijven. Argentinië is een van de titelfavorieten en bij een eindzege zouden de kansen voor Messi aanzienlijk kunnen stijgen. Sergio Agüero, ploeggenoot bij Argentinië, vindt Messi altijd favoriet. De spits van Manchester City werd eerder verkeerd geciteerd door Marca. "Ik vind dat de Ballon d'Or-winnaar in de Champions League-finale moet spelen, hoe dan ook", zo zou Agüero hebben gezegd.

"Ik houd er niet van om mijn uitspraken te verhelderen. Maar als er verkeerde citaten de ronde doen, woorden die ik nooit heb uitgesproken, dan moet ik wel”, reageerde Agüero via Twitter. “Laat ik heel duidelijk zijn: niemand anders dan Messi is mijn keus voor de Ballon d'Or. Hij is mijn keus zolang als hij voetbalt, zeker als hij speelt zoals dit seizoen. De vraag aan mij was of ik de prijs moest winnen dit jaar. Mijn antwoord was dat ik de finale van de Champions League had moeten bereiken om het te verdienen. Ik kon niet duidelijker zijn. Er was eigenlijk geen ruimte voor misinterpretatie.”

Outsiders

Vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar Ronaldo ligt bij de bookmakers als nummer drie ver achter op Van Dijk en Messi. Bij een inzet van 1 euro kan men bij een uitverkiezing van de aanvaller van Juventus 12 euro terugkrijgen. Ronaldo schoot la Vecchia Signora hoogstpersoonlijk naar de kwartfinale van de Champions League door Atlético Madrid met een hattrick te pijnigen (3-0), maar moest een ronde later, ondanks twee goals in twee duels, capituleren tegen Ajax. Wel wist Ronaldo beslag te leggen op de Italiaanse landstitel én de Nations League, door in de halve eindstrijd een drieklapper te produceren namens Portugal tegen Zwitserland (3-1) en in de finale met zijn land Oranje te verslaan (1-0).

Na afloop van de eindstrijd van de Nations League wilde Ronaldo niet al te diep ingaan op de vraag of hij dit jaar de Ballon d'Or verdient. “Ik laat het aan jullie om te bepalen of ik de Ballon d'Or verdien”, aldus de superster tegenover El Larguero. “Maar ik heb dit jaar drie prijzen gewonnen (ook de Italiaanse Supercup, red.) en ik weet niet of ik meer kan doen om de Ballon d'Or te winnen. Er is geen moment waarop ik slecht gespeeld heb. De cijfers van de afgelopen zestien jaar spreken voor zich en wat mensen over me zeggen, interesseert me eerlijk gezegd niets.”

Naast de Nations League en de Copa América kan de Afrika Cup ook nog uitmaken bij wie de Ballon d'Or vanaf december in de prijzenkast staat. Volgens de bookmakers mogen Champions League-winnaars Mohamed Salah en Sadio Mané, die op het eindtoernooi gaan uitkomen voor respectievelijk Egypte en Senegal, ook nog hopen op de prijs. Daarnaast worden ook nog namen genoemd van Manchester City-spelers Raheem Sterling (winnaar Premier League, FA Cup, League Cup, Community Shield), Bernardo Silva (ook winnaar Nations League) en aanvaller Eden Hazard, die met Chelsea de Europa League heeft gewonnen en deze zomer de overstap maakt naar Real Madrid.

Van Dijk was na afloop van de Champions League-zege tegen Tottenham duidelijk wie zijn favoriet is. “Ik vind Messi de beste speler ter wereld. Zolang hij nog speelt, hoort hij de Ballon d'Or te winnen”, aldus Van Dijk op de persconferentie. “Ik ben daar niet mee bezig. Maar als ik win, dan neem ik de prijs graag in ontvangst. Maar Messi hoort te winnen. Hij is de beste speler ter wereld, ook al stond hij niet in de finale.”

Winnaars Ballon d'Or vanaf 2008