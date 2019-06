Frankrijk komt enorme blunder te boven en wint door VAR-penalty van Noren

Frankrijk heeft woensdagavond goede zaken gedaan in groep A van het WK voor vrouwen. De ploeg van bondscoach Corinne Diacre rekende met dank aan een discutabele penalty met 2-1 af met Noorwegen. Valerie Gauvin zette les Blues vlak na rust op voorsprong, maar de Fransen raakten die kwijt na een enorme blunder van Wendie Renard. Vanaf elf meter bezorgde Eugénie Le Sommer haar ploeg even later alsnog de winst.

In een aantrekkelijke eerste helft waren er grote kansen over en weer. Frankrijk had het beste van het spel en kreeg ook de beste mogelijkheden, maar de Scandinaviërs zetten daar via voornamelijk counters een paar gevaarlijke momenten tegenover. Na tien minuten kaatste de Noorse Karina Saevik de bal uit een voorzet voorlangs.

Met name rechtsbuiten Kadidiatou Diani van les Bleus had het op de heupen. De speelster van Paris Saint-Germain zorgde keer op keer voor gevaar, maar had de beslissende eindpass in de eerste helft niet in huis. Weifelend optreden van de Noorse doelman Ingrid Hjelmseth leidde tien minuten voor rust een schietkans in voor Gaëtane Thiney, maar haar inzet werd op het laatste moment geblokt.

Frankrijk vloog in de tweede helft uit de startblokken en kwam na 45 seconden op voorsprong. Een voorzet van Amel Majriz kon eenvoudig worden binnen getikt door spits Gauvin. Binnen tien minuten kwam Noorwegen echter al op gelijke hoogte. Renard leek een slappe voorzet van Isabell Herlovsen te kunnen laten lopen, maar de verdediger van Frankrijk tikte de bal in plaats daarvan op onbegrijpelijke wijze in eigen doel.

Frankrijk kreeg twintig minuten voor tijd de kans om opnieuw op voorsprong te komen. Op aanraden van de VAR besloot arbiter Bibiana Steinhaus om een discutabele penalty te geven, die door Le Sommer werd benut: 2-1. Noorwegen probeerde een slotoffensief in te zetten, maar kwam niet meer tot grote kansen.