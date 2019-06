Mino Raiola duikt op in Parijs: ‘Een klassiek geval van fake news’

Mino Raiola dook woensdag op in Parijs, waar hij werd gespot door journalist Lassana Camara en met hem op de foto ging. Franse media waren ervan overtuigd dat de zaakwaarnemer van Matthijs de ligt in Parijs was om de transfer van de Oranje-international naar Paris Saint-Germain in orde te maken. Volgens Raiola is daar niets van waar en hij bestempelt de berichtgeving als “fake news”.

De doorgaans goed ingevoerde journalist Gianluca Di Marzio meldde dinsdagavond dat Raiola in Parijs was om de transfer van De Ligt naar PSG af te ronden. De Franse grootmacht zou tachtig miljoen euro betalen voor de mandekker, die naar verluidt een vijfjarig contract zou kunnen tekenen in het Parc des Princes. Camara kwam Raiola woensdag tegen in Parijs en plaatste een foto met hem op Twitter. Hij schreef dat de zaakwaarnemer in Parijs was vanwege de transfer van De Ligt.

Rencontre avec l’un des agents le plus influent au monde , l’italien Mino Raiola à Paris pour conclure le transfert du néerlandais De Ligt au PSG @PSG_inside !!! pic.twitter.com/C08YaBHl8S — Lassana Camara ?????? (@lassanawelt) 12 juni 2019



Het Italiaanse persbureau ANSA deed navraag bij Raiola. “Dit is een klassiek geval van fake news”, aldus Raiola. “Hij (Camara, red.) vroeg me om op de foto te gaan, maar ik weet niet eens wie die man is. Ik heb nog nooit met hem gesproken. Het is fake news”, verklaarde de belangenbehartiger van de Ligt.

De Ligt geniet momenteel van zijn vakantie en heeft naar eigen zeggen nog geen besluit genomen over zijn sportieve toekomst. Volgens Sky Italia zou PSG de beste papieren hebben om de verdediger in huis te halen. Barcelona en Juventus hebben ook serieuze interesse, maar zouden eerst spelers moeten verkopen voordat zij een bod kunnen uitbrengen op de Ajax-aanvoerder. De Ligt heeft nog een doorlopend contract tot medio 2022 in de Johan Cruijff ArenA.