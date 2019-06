Atlético-directeur verklapt transfer Griezmann: ‘Dat weet ik al sinds maart’

Antoine Griezmann speelt vanaf volgend seizoen voor Barcelona. Althans, dat zegt Atlético Madrid-directeur Miguel Ángel Gil Marín. De Franse aanvaller maakte reeds bekend dat hij het Wanda Metropolitano gaat verlaten, maar naar welke club hij verkast is nog altijd niet bekend. Volgens de directeur van Atlético is het al zeker dat het Camp Nou zijn nieuwe onderkomen wordt. “Ik weet heel zeker dat Antoine bij Barcelona gaat spelen, dat weet ik al sinds maart”, aldus Gil Marín.

De directeur van Atlético Madrid deed de opvallende uitspraak woensdagavond bij een bijeenkomst van Movistar tijdens een stierengevechtwedstrijd in Madrid. Gil Marín meldde bovendien dat zijn club zes nieuwe spelers wil aantrekken tijdens de zomerse transferperiode. “We moeten een groep van mannen bij elkaar zien te brengen”, aldus de directeur.

De bevestiging van Gil Marín over de aanstaande transfer van Griezmann naar Barcelona komt als een verrassing. De Franse international heeft de afgelopen maanden niet onder stoelen of banken gestoken dat hij open staat voor de Catalaanse grootmacht, maar wilde nooit bevestigen dat hij daadwerkelijk naar Barça verkast. Derhalve werd hij gelinkt aan clubs als Paris Saint-Germain en Manchester United. Die twee clubs lijken de komst van Griezmann te kunnen vergeten.

Volgens Mundo Deportivo wacht Barcelona met het rondmaken van de transfer tot 1 juli. Vanaf die datum is Griezmann namelijk voor een afkoopsom van 120 miljoen euro op te halen in Madrid. Momenteel is de Fransman nog voor een gelimiteerd bedrag van 200 miljoen euro op te pikken in de Spaanse hoofdstad. Volgens BILD heeft Atlético Madrid Ante Rebic van Eintracht Frankfurt op het oog als opvolger van Griezmann.