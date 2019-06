Duitse voetbalvrouwen hebben genoeg aan intikker voor volgende ronde

De Duitse voetbalvrouwen hebben op het wereldkampioenschap hun favorietenrol tegen Spanje waargemaakt. Die Mannschaft klopte de tegenstander met 1-0, door een intikker van middenvelder Sara Däbritz. Door de overwinning is Duitsland zo goed als zeker geplaatst voor de volgende ronde. Spanje is daarvoor afhankelijk van het resultaat in zijn laatste groepsduel tegen China.

In de openingsfase was Spanje de betere ploeg. Duitsland, dat aantrad zonder de tegen China (1-0 winst) geblesseerd geraakte sterspeler Dzsenifer Marozsán, beperkte zich vooral tot verdedigen. Nahikari García werd al snel op fraaie wijze vrijgespeeld door Jennifer Hermoso, maar de Spaanse spits mikte met haar schot over.

Toch waren het de Duitse vrouwen die vlak voor rust toesloegen. Een kopbal van spits Alexandra Popp kon nog worden gekeerd door doelman Sandra Paños, maar in de rebound kon Däbritz de openingstreffer maken. Spanje ging direct op jacht naar de gelijkmaker, maar ging ondanks grote druk op het Duitse doel met een achterstand de rust in.

In de tweede helft was het spelbeeld niet veel anders. Spanje had het betere van het spel, maar de pogingen van de Spaanse vrouwen konden de Duitse doelman Almuth Schult nauwelijks verontrusten. In de absolute slotfase kreeg Lucía García een goede kans, maar de invalster koos in plaats van een schot voor een pass in het luchtledige.