Real Madrid presenteert Luka Jovic: ‘Klaar voor de strijd met Benzema’

Real Madrid heeft Luka Jovic woensdagmiddag gepresenteerd. De spits, die voor zestig miljoen euro overkomt van Eintracht Frankfurt, reageerde dolenthousiast op de kans om voor de Koninklijke uit te mogen komen. "Ik ben de gelukkigste man van de wereld nu ik een contract heb ondertekend bij de grootste club", aldus de Serviër.

"Ik ga alles geven om Real Madrid te helpen bij het winnen van meer prijzen en titels, bedankt iedereen", zegt de 21-jarige Jovic, die als kind al fan was van zijn nieuwe werkgever. "Dat klopt, ik sliep in een Real Madrid-shirt. Het shirt was een cadeau van een vriend van onze familie. Ik was een fan van Madrid, zoals zoveel kinderen."

Jovic moet in de Spaanse hoofdstad de concurrentie aangaan met Karim Benzema, die al tien jaar voor de Madrilenen speelt. "Toen hij hier kwam was ik elf jaar oud, dus ik hoop vooral veel van hem te leren. Hij is een van de beste spitsen ter wereld", vindt de zesvoudig international, die klaar is om de strijd met de Fransman aan te gaan.

"Ik denk dat we elkaar prima aanvullen, maar Zinédine Zidane (trainer, red.) zal dat beslissen", vertelt Jovic. "Mij maakt het niet uit: als enige spits, of samen met een andere aanvaller. Ik ben hier om voor mijn kansen te vechten." Afgelopen seizoen maakte de spits voor Frankfurt 27 doelpunten. "Het zou mooi zijn als ik er weer zoveel maak als afgelopen seizoen, maar het enige dat ik kan zeggen is dat ik alles zal geven."

Jovic is niet de enige aanwinst van Real Madrid. De grootmacht trok eerder ook Éder Militão (FC Porto) en Rodrygo (Santos) aan, net als Eden Hazard, die voor minimaal honderd miljoen euro overkomt van Chelsea. De presentatie van de Belgische aanvaller staat overigens gepland op donderdag om 19.00 uur.