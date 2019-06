‘Ze moeten begrijpen dat Ajax niet meer de club van een paar jaar geleden is’

Matthijs de Ligt doet er goed aan om Barcelona of Manchester City te verkiezen boven Paris Saint-Germain, zo adviseert Ronald de Boer woensdag in een interview met Marca. De Catalanen hebben dezelfde voetbalfilosofie als Ajax en dat kan volgens de oud-middenvelder alleen maar in het voordeel werken van de negentienjarige verdediger.

“De Ligt kan bij iedere club spelen, maar ik denk dat het beter is dat hij bij Barcelona gaat spelen, omdat die club dezelfde ideeën hanteert als Ajax”, legt De Boer uit. “Hij speelt al tien jaar bij Ajax en zijn manier van spelen ligt erg dicht bij die van Barcelona. Dan krijgt hij ook niet te maken met aanpassingsproblemen en is hij direct klaar om te spelen.”

De voormalig Barcelona-speler noemt PSG een ‘heel goed team met geweldige spelers’, maar de manier van spelen van de Franse kampioen past volgens hem minder goed bij De Ligt. “De filosofie is erg belangrijk. Als je het mij vraagt, heb ik Barcelona of Manchester City als voorkeur.” De Boer twijfelt er niet aan dat de Ajax-verdediger op Europees topniveau meekan. “Hij is erg jong, de aanvoerder van Ajax en heeft al laten zien dat hij er helemaal klaar voor is. Ik wil hem in een elftal zien dat op dezelfde manier speelt als Ajax.”

Het afgelopen seizoen werd in de media een eventueel samenwerkingsverband tussen Ajax en Barcelona besproken. De Boer ziet er geen probleem in als spelers op huurbasis de omgekeerde weg bewandelen, maar waakt ervoor dat Ajax te maken krijgt met Barcelona-spelers die louter naar Nederland verhuizen om ervaring op te doen. “Ze moeten ook begrijpen dat Ajax niet meer de club van een paar jaar geleden is. Ajax wil volop meedoen in de Champions League. Het is niet meer zo dat die jongens enkel kunnen genieten bij Ajax. Het is veel competitiever geworden.”

“Als er enkele zwakke posities zijn bij Ajax, dan juich ik het toe dat er dat soort spelers daar komen te spelen“, aldus De Boer, die tevens ingaat op de transfergeruchten rondom Jasper Cillessen. De doelman van Oranje wil Barcelona verlaten, met Benfica als belangrijke kandidaat om hem over te nemen. “Jasper beschikt over voldoende kwaliteiten en ik snap dat hij wekelijks wil spelen. Hij heeft bij Barcelona veel ervaring opgedaan, maar een transfer is wat mij betreft het beste voor hem.”