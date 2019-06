Transfer Matthijs de Ligt nadert met rasse schreden

Tottenham Hotspur geeft niet op in de strijd om Giovani Lo Celso. The Spurs zagen een eerste bod door Real Betis van tafel geveegd worden, maar zijn van plan op korte termijn een tweede aanbieding neer te leggen. (Daily Mirror)

VVV-Venlo gaat mogelijk in zee met John van 't Schip. De Limburgse club ziet in de trainer de opvolger van Maurice Steijn, die onlangs verkaste naar Al-Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten. (Voetbal International)