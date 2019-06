Wim Jonk: ‘De energie bij Volendam is een beetje weggelopen’

FC Volendam maakte in april bekend dat Wim Jonk komend seizoen de nieuwe trainer is die de ambities van de club moet gaan waarmaken. Doormiddel van onder meer een nieuw spelersfonds willen de Volendammers op termijn weer doorstoten naar de Eredivisie. Bestuurslid Jan Smit en nieuwbakken coach Jonk vertelden voor de camera van Voetbalzone over hun plannen.

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons nieuwe YouTube-kanaal!





Justus Dingemanse is fulltime presentator en verslaggever van Voetbalzone en levert bijdrages in de vorm van artikelen, columns, interviews, programma's en reportages.