Zidane brengt slecht nieuws voor ongewenste pupil: ‘Hij was heel duidelijk’

Dani Ceballos mag van trainer Zinédine Zidane uitzien naar een andere werkgever, zo laat de middenvelder van Real Madrid woensdag weten in een interview met het Spaanse radiostation Onda Cero. “Zidane was daar in ons gesprek heel duidelijk over”, aldus bankzitter Ceballos, die in het Santiago Bernabeú nog vier seizoenen vastligt. De Koninklijke wil enkele spelers van de hand te doen om zo budget vrij te maken voor aankopen.

“Ik heb zijn uitleg geaccepteerd en begrijp wat zijn plannen zijn voor volgend seizoen. Ik heb echter nog een vierjarig contract bij Real en daarin is een behoorlijke hoge afkoopsom opgenomen”, benadrukt de 22-jarige middenvelder. Ceballos neemt vanaf zondag met Spanje Onder-21 deel aan het jeugd-EK in Italië en San Marino en neemt na dat toernooi een definitieve beslissing aangaande zijn toekomst op clubniveau.

“Mocht ik daadwerkelijk vertrekken bij Real, dan wil ik wel naar een club waar mijn aanwezigheid op waarde wordt geschat. Ik wil laten zien dat ik bij elke club in Europa van toegevoegde waarde kan zijn. Ik ben een jonge speler en wil niets liever dan succesvol zijn. Nog een jaar op de bank zitten is wat mij betreft geen optie”, aldus Ceballos.

Zidane haalde reeds vier aanwinsten naar de Spaanse hoofdstad. Eden Hazard komt over van Chelsea, terwijl collega-aanvaller Luka Jovic is losgeweekt van Eintracht Frankfurt. Verdediger Éder Militão verruilt FC Porto voor een avontuur in Spanje en vleugelaanvaller Rodrygo is afkomstig van het Braziliaanse Santos. Met deze aankopen is al meer dan 250 miljoen euro van het transferbudget gebruikt. Daarnaast is het onduidelijk wat er gebeurt met de in Madrid teruggekeerde James Rodriguez en Martin Ödegaard, die aan respectievelijk Bayern München en Vitesse werden verhuurd.