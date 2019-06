Alexander Isak maakt miljoenentransfer en vertrekt definitief uit Duitsland

Real Sociedad neemt Alexander Isak definitief over van Borussia Dortmund, zo meldt de Spaanse club via de officiële kanalen. De negentienjarige aanvaller uit Zweden kwam eerder deze week zonder noemenswaardige problemen door de medische keuring en tekent tot medio 2024 bij de nummer negen uit LaLiga van afgelopen seizoen.

Sociedad maakt volgens Mundo Deportivo om en nabij de tien miljoen euro over naar BVB, waar Isak over een tot medio 2022 lopende verbintenis beschikte. Technisch directeur Roberto Olabe liet onlangs aan de Spaanse krant weten dat de Zweedse spits al enige tijd bovenaan zijn wensenlijstje stond. "Hij is een speler die we al langer volgen. Een jongen met veel potentie, met veel snelheid en een goed inzicht."

Dortmund nam Isak in januari 2017 voor een bedrag van ruim acht miljoen euro over van AIK Solna. Een definitieve doorbraak in het Signal Iduna Park bleef echter uit, waardoor Willem II de aanvaller in januari op huurbasis naar Tilburg kon halen. Bij de Tricolores groeide hij al snel uit tot een bepalende speler. Dertien doelpunten en zeven assists in zestien Eredivisie-wedstrijden na de winterstop zijn daar het bewijs van.

Willem II bereikte met Isak als aanvalsleider de finale van de TOTO KNVB Beker, waarin Ajax duidelijk te sterk bleek voor het elftal van trainer Adrie Koster (0-4). Het Scandinavische talent kwam dan wel niet tot scoren in de eindstrijd, maar zijn naam was evengoed gevestigd. Onder meer Real Madrid, Barcelona, Chelsea, AS Roma en Real Betis werden in verband gebracht met Isak, die nu dus definitief voor een langdurig verblijf in Sociedad kiest.