Feyenoord twijfelt over talent: ‘We moeten straks de juiste afweging maken’

Emil Hansson had afgelopen seizoen met twaalf doelpunten en elf assists een belangrijk aandeel in de promotie van RKC Waalwijk naar de Eredivisie. De verhuurde middenvelder annex aanvaller is echter eigendom van Feyenoord, dat tijdens of na de voorbereiding op het nieuwe seizoen beslist of de Zweed wederom op uitleenbasis bij een andere club wordt gestald.

Nieuwbakken technisch directeur Sjaak Troost bespreekt de ontwikkeling van Hansson met Voetbal International. “Je hebt verschillende soorten talenten. Sommigen moet je bij de oren pakken en sommigen moet je geleidelijker brengen. Die hebben meer tijd nodig, die moeten zich lekker in de luwte kunnen ontwikkelen. Hansson behoort tot die laatste groep.”

‘Of Feyenoord tevreden is over mijn ontwikkeling? Ik heb geen idee’

“Gewoon zonder druk en veel minuten maken. Uiteindelijk moet zo'n speler dan klaar zijn om in een heksenketel te spelen, om in een elftal te spelen dat moet winnen“, verwijst de Feyenoord-directeur naar de druk die het spelen in De Kuip met zich meebrengt. “We zullen zien hoe Emil dat oppakt. Feit is dat het jaar RKC in de Eerste Divisie goed is geweest voor zijn ontwikkeling.”

“Belangrijk om in het achterhoofd te houden, is dat hij moet voetballen. Hij heeft de leeftijd om iedere week te spelen. Idealiter bij Feyenoord en anders een jaar elders op Eredivisie-niveau. Op basis daarvan moeten we straks samen rond of na de voorbereiding de juiste afweging gaan maken”, zo besluit Troost. De twintigjarige Hansson beschikt bij Feyenoord over een contract tot medio 2020.