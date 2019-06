Hoe de opstelling van het vernieuwde PSG er met De Ligt uit kan zien

Paris Saint-Germain slaagde er het afgelopen seizoen opnieuw niet in om de finale van de Champions League te bereiken en dus wordt de komende transferperiode weer de portemonnee getrokken. Frenkie de Jong stond bovenaan het lijstje van voorzitter Nasser Al-Khelaïfi, maar Barcelona was de Franse grootmacht te snel af. De twee Europese topclubs zijn opnieuw in een felle strijd verwikkeld, deze keer om de handtekening van Matthijs de Ligt. Barça leek de beste papieren te hebben om de Ajax-verdediger in te lijven, maar naar verluidt ligt PSG inmiddels op pole-position. De Franse landskampioen heeft grootse zomerse transferplannen en dus kijken we hoe de opstelling van de ploeg van trainer Thomas Tuchel er volgend seizoen uit kan zien, inclusief De Ligt.

Met het aantrekken van Neymar en Kylian Mbappé in 2017 behoorde PSG meer dan ooit tot de favorieten om de Champions League te winnen. Ondanks de honderden miljoenen die door Qatar Sports Investment in de club zijn gestoken, bleek de kwartfinale tot dusver het hoogst haalbare. Franse landstitels en bekers werden de afgelopen jaren met speels gemak in de wacht gesleept, maar het succes in het miljardenbal blijft uit. Het afgelopen seizoen was de kwartfinale binnen handbereik doordat op bezoek bij Manchester United met 0-2 werd gewonnen. De dramatische 1-3 thuisnederlaag betekende opnieuw een vroeg einde in het seizoen in het miljardenbal. Met jaloezie werd gekeken naar Ajax, dat met een relatief beperkt budget en spelers uit de eigen jeugdopleiding grote indruk maakte en bijna in de finale stond.

Dat PSG onder de indruk was van Ajax bleek wel uit de interesse in De Jong. Er werden onderhandelingen gevoerd met de entourage van de Oranje-international en hij leek op weg naar het Parc des Princes. Barcelona deed er echter een schepje bovenop en haalde hem voor maximaal 86 miljoen euro in huis. Het mislopen van De Jong was een grote tegenslag voor PSG, dat zich hoe dan ook met een Ajacied lijkt te willen versterken. De namen van David Neres en Donny van de Beek zongen al rond in de Franse wandelgangen, terwijl De Ligt daadwerkelijk een stap naar Parijs lijkt te gaan maken. Barcelona, Juventus, Manchester City, Manchester United en Bayern München werden allemaal genoemd als mogelijke nieuwe werkgevers van de negentienjarige mandekker. Juventus en Barcelona leken de grootste kanshebbers, maar daar is verandering in gekomen.

Gianluca Di Marzio meldde dinsdagavond dat PSG de strijd om De Ligt gaat winnen. Mino Raiola is namens zijn cliënt in verregaande onderhandelingen met de Franse clubleiding en een akkoord over een transfersom van tachtig miljoen euro hangt in de lucht. De Ligt kan een vijfjarig contract ondertekenen en tientallen miljoenen verdienen. Zijn komst gaat naar verwachting gevolgen hebben voor Thiago Silva. De afgelopen weken gingen steeds vaker geruchten de ronde dat PSG van hem af wil met oog op de komst van De Ligt. Het contract van de 34-jarige Braziliaanse verdediger loopt volgend jaar af en Juventus lijkt hem terug naar de Serie A te willen halen. Mocht de routinier daadwerkelijk vertrekken uit Parijs, houdt De Ligt met Marquinhos, Colin Dagba, Loïc Mbe Soh, Thilo Kehrer en Presnel Kimpembe verschillende concurrenten over. Marquinhos wordt door de naderende komst van De Ligt eveneens in verband gebracht met Juventus. Volgens Sky Italia heeft zijn zaakwaarnemer al gesproken met de kampioen van Italië.

Marquinhos heeft er al zes seizoenen opzitten in de Ligue 1 en lijkt de ideale partner voor De Ligt in de achterhoede. Mochten hij en Thiago Silva een transfer maken, dan lijkt de Nederlander het centrale duo met Kimpembe of Kehrer te gaan vormen, tenzij PSG nóg een mandekker aantrekt.

De Ligt heeft aangegeven goed na te willen denken over zijn toekomst en te willen kiezen voor een club waar hij aan spelen toe gaat komen. Bondscoach Ronald Koeman heeft hem dat in een persoonlijk gesprek ook op het hart gedrukt. “De inhoud van dat gesprek blijft verder tussen ons. Het belangrijkste van alles is dat hij aan spelen toekomt en minuten blijft maken. En de speelwijze van de club is van belang. Dan kan hij zich ontwikkelen. Hij heeft een sterk seizoen achter de rug in de Champions League en zal de beste keuze voor zijn toekomst maken. In samenspraak met zijn familie, vrienden en zaakwaarnemer. Die kunnen hem daarbij helpen”, sprak Koeman rondom de Nations League-wedstrijden van Oranje tegen Engeland en Portugal. “Zijn grootste kwaliteit is dat hij pas negentien jaar is. Hij oogt alsof hij de ervaring heeft van een 25-jarige. Matthijs is heel slim, doet extra werk en kan nog beter worden. Hij zal de komende jaren beter worden. Laten we hopen dat hij voor een grote club kiest.”

Die grote club lijkt Paris Saint-Germain dus te gaan worden. Waar velen hoopten dat De Ligt zijn maatje De Jong achterna zou gaan naar het Camp Nou, is de kans groot dat het Parc des Princes zijn nieuwe onderkomen wordt. De Ligt zei in het verleden dat hij het mooi zou vinden om voor Barcelona te spelen. Met PSG zou hij daarom niet met zijn hart kiezen, maar met zijn verstand. De kans dat hij in Parijs aan spelen toe gaat komen is namelijk groter dan in Barcelona. Met Gerard Piqué, Clément Lenglet, Samuel Umtiti en Jean-Clair Todibo is de concurrentie namelijk steviger. Waar bij PSG Thiago Silva en Marquinhos op de nominatie staan om te vertrekken, hebben Piqué, Lenglet, Umtiti en Todibo langlopende contracten.

Tuchel kiest er regelmatig voor om met een achterhoede bestaande uit drie verdedigers te spelen. Dani Alves of Thomas Meunier en Layvin Kurzawa of Juan Bernat staan dan vaker wat hoger opgesteld. De Ligt zou de achterhoede in dit geval ook kunnen vormen met Marquinhos, Thiago Silva of Mbe Soh.

Leonardo keert op korte termijn terug bij PSG en heeft grootse transferplannen. De komst van De Ligt moet slechts het begin zijn van een drukke transferzomer. In de zoektocht naar een nieuwe keeper is de Braziliaanse technisch directeur uitgekomen bij Gianluigi Donnarumma. Na het vertrek van Gianluigi Buffon moet de twintigjarige Italiaanse doelman de nieuwe keeper worden van PSG. Adrien Rabiot staat op het punt de club transfervrij te verlaten nadat hij weigerde een nieuw contract te tekenen, terwijl Giovani Lo Celso definitief de overstap maakt naar Real Betis. Nadat ook Lassana Diarra de deur van het PSG-stadion achter zich heeft dichtgetrokken, is de komst van een nieuwe middenvelder gewenst. Allan van Napoli is naar verluidt op weg naar Parijs. De Braziliaans international moet circa vijftig miljoen euro kosten.

Ook in aanvallend opzicht is het denkbaar dat PSG zich gaat roeren op de transfermarkt. Hoewel Tuchel vorige maand nog zei dat het onrealistisch is dat zijn werkgever Antoine Griezmann zal aantrekken, lijkt de interesse in de Franse aanvaller toch serieus te zijn. Volgens Sport heeft Griezmann namelijk al om de tafel gezeten met Al-Khelaïfi en zou er zelfs een akkoord zijn bereikt over een dienstverband. Griezmann, die heeft aangegeven bij Atlético Madrid te gaan vertrekken, moet bij PSG de opvolger worden van Edinson Cavani. Hij lijkt na zes jaar voor een vertrek uit Parijs te staan. Het contract van de Uruguayaan loopt af in de zomer van 2020 en Atlético is volgens Spaanse media kanshebber op zijn handtekening.

Wanneer de geruchten kloppen en PSG erin slaagt om de gewenste spelers in huis te halen, dan kan het elftal van Tuchel er volgend seizoen zo uitzien in een 4-3-3-opstelling.