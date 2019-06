Brood maakt op ludieke wijze aanblijven bij NAC Breda wereldkundig

Ruud Brood heeft op ludieke wijze bekendgemaakt dat hij aanblijft als trainer van NAC Breda. Volgens BN De Stem zijn de seizoenkaarthouders van de Parel van het Zuiden woensdag telefonisch op de hoogte gebracht van het nieuws. De 56-jarige oefenmeester staat sinds maart aan het roer bij NAC, dat het aanblijven van Brood tevens via de officiële kanalen communiceert.

Brood nam afgelopen seizoen het stokje over van de vertrokken Mitchell van der Gaag en kon niet voorkomen dat NAC als laatste eindigde in de Eredivisie. Daardoor is de club uit Breda volgend seizoen actief in de Keuken Kampioen Divisie. Ondanks de degradatie wilde de clubleiding van NAC graag verder met Brood, terwijl ook de achterban positief gestemd was over de oefenmeester.

De gesprekken tussen Brood en technisch directeur Tom van den Abbeele hebben even geduurd, maar beide partijen hebben uiteindelijk een overeenstemming over een langer verblijf weten te bereiken. Brood heeft laten weten dat hij de komende twee seizoenen voor de groep zal staan bij NAC, wat betekent dat hij een contract tot medio 2021 gaat ondertekenen. Hij stond eerder zelfstandig aan het roer bij Helmond Sport, Heracles Almelo, RKC Waalwijk, Roda JC Kerkrade en NEC.

"Bij mijn aantreden in maart heb ik direct uitgesproken dat ik bij een eventuele degradatie niet weg zou lopen voor de uitdaging om met NAC de Keuken Kampioen Divisie in te gaan", laat Brood weten op de website van NAC. "De degradatie is helaas een feit geworden en de opgave om terug te keren op het hoogste is niet eenvoudig, maar mijn geloof in deze club is dermate groot dat ik vol overtuiging aan de slag ga. Het is nu zaak dat we als selectie, staf, organisatie, supporters en sponsoren het afgelopen seizoen gauw vergeten en de spirit terugkrijgen om te bouwen aan iets nieuws. NAC moet haar smoel terugkrijgen, laten we daar ons best voor gaan doen."