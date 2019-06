‘Arsenal en Bayern strijden om Belgisch international van dertig miljoen’

Bayern München heeft de hoop op Leroy Sané nog niet helemaal opgegeven, maar volgens voorzitter Uli Hoeness wordt een transfer met de dag onwaarschijnlijker. Der Rekordmeister wilde volgens the Guardian tachtig miljoen euro overmaken richting Manchester City, maar dat bod werd al snel van tafel geveegd. “Het is onwaarschijnlijk dat het gaat lukken”, liet Hoeness onlangs optekenen door Kicker. Yannick Carrasco geldt nu voor Bayern als alternatief voor de Duits international.

Manchester City wil Sané graag behouden, al is zijn relatie met manager Josep Guardiola verre van optimaal. De aanvaller zit vaker dan hem lief is op de bank bij de kampioen van Engeland. Bayern heeft volgens BILD met Carrasco een alternatief voor de peperdure Sané op het oog. De vermeende transfersom van dertig miljoen euro lijkt geen probleem te zijn voor de Duitse grootmacht, die weet dat de vleugelaanvaller graag naar Europa wil terugkeren.

Carrasco, die bij Atlético Madrid definitief zijn naam vestigde en in 2016 scoorde in de verloren Champions League-finale tegen Real Madrid, speelt sinds februari 2018 voor het Chinese Dalian Yifang. De Belgisch international is in de Engelse media genoemd als mogelijke aanwinst van Arsenal. De gesprekken met de verliezend Europa League-finalist zouden inmiddels in volle gang zijn, al is van een definitieve overgang naar Londen vooralsnog geen sprake.

BILD noemt ook Julian Draxler als mogelijk alternatief van Sané bij Bayern. De speler in kwestie is zelf echter niet bezig met een terugkeer naar Duitsland, zo zei de middenvelder annex aanvaller maandag tegen de krant. “Ik kan niets met de geruchten, want ik wil bij mijn club blijven.” Als laatste optie wordt Chelsea-aanvaller Callum Hudson-Odoi genoemd, al lijkt het waarschijnlijker dat de Engelse buitenspeler zijn contract met de Europa League-winnaar verlengt.