‘Een geweldige stap voor hem, hij kan zich bij Ajax weer doorontwikkelen’

Kik Pierie zette onlangs zijn handtekening onder een vijfjarig contract met Ajax. De negentienjarige verdediger dwong de transfer af door zijn goede prestaties in het shirt van sc Heerenveen. Johnny Jansen maakte Pierie als assistent- en interim-trainer van dichtbij mee en denkt dat de Amsterdammers er goed aan hebben gedaan om hem al op jonge leeftijd weg te halen uit Friesland.

“Kik is gewoon een enorm talent. Hij heeft de hele jeugdopleiding hier doorlopen en heeft twee seizoenen achter elkaar in de Eredivisie gespeeld”, laat Jansen, inmiddels aangesteld als hoofdtrainer in Heerenveen, weten voor de camera van FOX Sports. “Het is een heel intelligente jongen die heel aardig herkent wat er gebeurt op het veld. Hij heeft ook de kwaliteiten om wat hij ziet ook over te brengen op zijn omgeving.”

“Zijn grote kwaliteit vind ik eigenlijk zijn inspeelpass, hij kan zó makkelijk mensen vrij spelen tussen de linies”, aldus de eindverantwoordelijke van de Friezen, die Pierie een succesvolle toekomst toedicht. “Ja, hij kan daar weer een volgende stap maken. Dat is voor hem ook erg belangrijk. Het liefst hadden we hem hier nog een jaartje gehouden, maar het is een geweldige stap voor hem. Hij kan zich daar weer doorontwikkelen.”

Ajax legde vijf miljoen euro neer voor de in de Verenigde Staten geboren centrale verdediger annex linksback. Naast Pierie sluiten ook Kjell Scherpen (afkomstig van FC Emmen), Razvan Marin (afkomstig van Standard Luik) en de bij het Argentijnse Defensa y Justicia opgehaalde Lisandro Martínez vanaf volgend seizoen aan bij de selectie van Erik ten Hag.