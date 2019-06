‘Mogelijke komst van De Ligt zorgt voor verkennende gesprekken met Juve’

Paris Saint-Germain lijkt onder meer Barcelona en Manchester United af te troeven in de strijd om de handtekening van Matthijs de Ligt. Volgens Sky Italia zijn de onderhandelingen tussen club en speler in een vergevorderd stadium aanbeland. De Franse topclub is naar verluidt bereid ongeveer tachtig miljoen euro neer te leggen voor de verdediger van Ajax, die op zakelijk gebied wordt begeleid door Mino Raiola.

De eventuele komst van De Ligt heeft wellicht nadelige gevolgen voor Marquinhos, normaal gesproken een vaste waarde in de achterste linie van PSG. Tuttosport komt woensdag met het bericht dat Juventus de Braziliaanse verdediger terug naar de Serie A wil halen. Volgens de Italiaanse krant was sportief directeur Fabio Paratici dinsdag in Parijs voor verkennende gesprekken.

Marquinhos is sinds 2013 verbonden aan de kampioen van Frankrijk en heeft in het Parc des Princes nog een doorlopend contract tot medio 2023. De centrale verdediger uit Zuid-Amerika kwam daarvoor een seizoen uit voor AS Roma, waardoor hij geen onbekende is in Italiaanse voetbalkringen. De PSG-stopper is momenteel in voorbereiding op de Copa América, die vrijdag in eigen land aanvangt.

PSG is volgens ook bezig met Gianluigi Donnarumma, die wordt gezien als opvolger van de vertrokken Gianluigi Buffon. Leonardo, de beoogde nieuwe technisch directeur van de Fransen, werkte tot voor kort bij AC Milan en kan een belangrijke rol spelen in de gesprekken met Mino Raiola, de vertegenwoordiger van de jonge doelman. Het is geen geheim dat Leonardo en Raiola een uitstekende verstandhouding onderhouden.