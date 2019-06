Copa América 2019: deelnemers, programma, uitslagen en standen

De 46ste edtie van de Copa América wordt dit jaar afgewerkt in Brazilië. Twaalf deelnemende landen strijden van 14 juni tot en met 7 juli in de speelsteden Salvador, Rio de Janeiro, Sáo Paulo, Belo Horizonte en Porto Alegre om de eindzege in het toernooi van de CONMEBOL. Japan en Qatar behoren tot de Aziatische voetbalfederatie, maar doen desondanks op uitnodiging van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond mee aan het toernooi.

Met Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay en Venezuela telt Zuid-Amerika slechts tien grote voetballanden. Om toch drie poules van vier landen te kunnen maken, nodigt de CONMEBOL al jarenlang andere landen uit om deel te nemen aan de Copa América. In het verleden werden Mexico, Costa Rica, de Verenigde Staten, Honduras, Jamaica en Japan al uitgenodigd.

Nog nooit wist een gastland het toernooi te winnen. Waarom Japan en Qatar dit jaar een uitnodiging hebben ontvangen is niet bekendgemaakt, maar het kan ermee te maken hebben dat beide landen in de finale stonden van de Asia Cup. Bovendien organiseert Qatar het WK van 2022, wat ook reden kan zijn geweest voor de invitatie.

Groep A

Stand:

Brazilië 0-0

Bolivia 0-0

Venezuela 0-0

Peru 0-0

Programma:

14 juni 02.30 uur Brazilië - Bolivia

15 juni 21.00 uur Venezuela - Peru

18 juni 23.30 uur Bolivia - Peru

19 juni 02.30 uur Brazilië - Venezuela

22 juni 21.00 uur Bolivia - Venezuela

22 juni 21.00 uur Peru - Brazilië

Aanvangstijden zijn de Nederlandse tijden.

Groep B

Stand:

Argentinië 0-0

Paraguay 0-0

Colombia 0-0

Qatar 0-0

Programma:

16 juni 00.00 uur Argentinië - Colombia

16 juni 21.00 uur Paraguay - Qatar

19 juni 23.30 uur Colombia - Qatar

20 juni 02.30 uur Argentinië - Paraguay

23 juni 21.00 uur Colombia - Paraguay

23 juni 21.00 uur Qatar - Argentinië

Groep C

Stand:

Ecuador 0-0

Uruguay 0-0

Chili 0-0

Japan 0-0

Programma:

17 juni 00.00 uur Uruguay - Ecuador

18 juni 01.00 uur Japan - Chili

21 juni 01.00 uur Uruguay - Japan

22 juni 01.00 uur Ecuador - Chili

25 juni 01.00 uur Chili - Uruguay

25 juni 01.00 uur Ecuador - Japan

Knock-outfase

28/29 juni kwartfinales

3/4 juli halve finales

6 juli troostfinale

7 juli finale