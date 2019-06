‘Juventus denkt nog altijd aan spraakmakende binnenlandse transfer’

Mauro Icardi botste afgelopen seizoen al flink met de clubleiding van Internazionale en deze zomer lijkt er definitief een einde te komen aan het dienstverband van de Argentijn in het Giuseppe Meazza. De nieuwe trainer Antonio Conte wil zijn periode in Milaan naar verluidt niet beginnen met een probleemgeval in de selectie en Inter heeft die boodschap inmiddels luid en duidelijk overgebracht aan Icardi’s vrouw en zaakwaarnemer Wanda Nara.

Goal weet hier woensdagochtend aan toe te voegen dat Juventus nog altijd in de markt is voor de 26-jarige goalgetter. La Vecchia Signora is op zoek naar aanvallende versterkingen die het mogelijk moeten maken dat de Italianen volgend seizoen eindelijk weer de Champions League zullen winnen en Icardi wordt in Turijn gezien als een welkome aanwinst.

Icardi heeft zelf naar verluidt ook wel oren naar een overstap naar de regerend landskampioen. De aanvaller wordt ook in verband gebracht met onder meer Atlético Madrid, maar wil zelf het liefst in Italië blijven. Juventus krijgt bovendien de voorkeur boven een overstap naar het eveneens geïnteresseerde AS Roma, dat volgend seizoen niet actief zal zijn in de Champions League en de afgelopen jaren ook niet echt mee heeft kunnen doen om de prijzen.

Goal noemt echter wel een aantal factoren die een overstap van Icardi naar Juventus kunnen bemoeilijken. Zo wil Inter graag zien dat Paulo Dybala in een eventuele transfer wordt betrokken, maar is Juve terughoudend om de spelmaker naar een directe concurrent te sturen. De topclub wil verder eerst afscheid nemen van Gonzalo Higuaín, terwijl Mario Mandzukic ook op weg naar de uitgang lijkt. Icardi heeft bovendien een clausule in zijn contract staan die het mogelijk maakt dat hij voor 110 miljoen euro naar het buitenland vertrekt. Deze bepaling geldt echter niet voor binnenlandse transfer, waardoor i Nerazzurri in principe kunnen vragen wat zij willen.