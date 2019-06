‘Komst van Frenkie de Jong heeft invloed op keuze van Antoine Griezmann’

Als het aan Antoine Griezmann ligt, maakt hij komende zomer de overstap naar Barcelona. Mundo Deportivo schrijft dat de Franse spits vastberaden is om een overstap naar de kampioen van Spanje te realiseren. Volgens de Spaanse sportkrant gokt Griezmann voorlopig alleen op Barcelona, wat betekent dat een transfer naar het eerder genoemde Paris Saint-Germain momenteel niet aan de orde is.

Een jaar geleden was Griezmann al bijzonder dicht bij een overstap naar Barcelona. Er zou zelfs al sprake zijn geweest van een persoonlijk akkoord, tot de aanvaller zich terugtrok en een verbeterd contract ondertekende bij Atlético Madrid. Al snel in het seizoen kreeg Griezmann spijt van deze beslissing, waarna contact gezocht werd met Barcelona. De entourage van de Fransman heeft al snel geprobeerd om bij Barça hetzelfde contract als vorige zomer op tafel te krijgen.

Het betekent dat Griezmann genoegen moet nemen met een salarisverlaging. Ook zal hij in tactisch opzicht een offer moeten brengen, daar hij bij Atlético onder trainer Diego Simeone een vrije rol had. De aanvaller heeft daar echter geen problemen mee, daar hij graag in een aanvallend team wil spelen. Daarnaast wil Griezmann de fans van Barcelona voor zich winnen. Een deel van de Catalaanse aanhang heeft zich tegen de Fransman gekeerd na gebeurtenissen van vorige zomer, waarin hij er op het allerlaatste moment voor koos om bij Atlético te blijven.

Griezmann signaleert dat Barcelona, mede door de komst van Frenkie de Jong, sterker is geworden. Met Samuel Umtiti en Ousmane Dembélé herbergt de selectie van de Catalanen twee goede vrienden van de aanvaller, wat tevens meespeelt in de keuze. Paris Saint-Germain is momenteel de enige club die ook in de markt zou zijn voor Griezmann. Les Parisiens hebben in zijn ogen echter een minder grote naam dan Barcelona, terwijl de Franse Ligue 1 wordt beschouwd als een minder prestigieuze competitie.

Bij Barcelona zouden intern echter nog wat twijfels bestaan rond Griezmann, onder meer van Lionel Messi. “Ik weet dat veel mensen willen weten waar ik ga spelen, maar ik wil jullie graag vragen om een beetje geduld op te brengen. Zoals ik al vaker heb gezegd, ik weet waar ik volgend seizoen wil spelen. Ik begin ook ongeduldig te worden en wil graag duidelijkheid geven”, sprak Griezmann na afloop van het duel tussen Andorra en Frankrijk (0-4) tegenover verschillende Franse media.