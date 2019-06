‘Men heeft het over ervaring, maar hoeveel ervaring had Josep Guardiola?’

Chelsea lijkt deze zomer alweer afscheid te nemen van Maurizio Sarri, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een overstap naar Juventus. The Blues zijn dan ook op zoek naar een nieuwe trainer en oud-middenvelder, en coach van Derby County, Frank Lampard geldt als een van de voornaamste kandidaten. Rio Ferdinand denkt dat de clubicoon van de Londenaren een uitstekende keuze zou zijn.

“Hij is de perfecte kandidaat. Het zou me echt verbazen als ze verder kijken. Ze hebben het al geprobeerd met al deze trainers van naam. Niets ten nadele van Massimiliano Allegri (een van de andere vermeende kandidaten, red.), maar ze hebben Carlo Ancelotti gehad, Antonio Conte, Sarri, José Mourinho, allemaal trainers die geweldige dingen hebben gedaan maar die ook weer vertrokken zijn”, begint de oud-verdediger in de Daily Mirror.

“Ga je dan daar mee door, met het weggooien van geld voor deze trainers die allemaal na twee jaar weer vertrekken? Of ga je voor iemand van wie de fans het geweldig zouden vinden als hij terug zou keren? Als Chelsea die transferban krijgt (vanwege het overtreden van de regels met betrekking tot het aantrekken van jeugdspelers, red.), denk ik eerlijk gezegd niet dat ze iemand anders aan kunnen stellen dan Frank”, is Ferdinand stellig. De Engelsman is ervan overtuigd dat Lampard een belangrijke rol kan spelen in het ontwikkelen van de talenten die Chelsea al in huis heeft: “Ze hebben nou al een tijdje de beste talenten van het land rondlopen.”

“Manchester City komt nu in de buurt, maar het is al een tijd zo dat Chelsea de beste jonge spelers heeft en niemand weet het tot het eerste elftal te schoppen. Als voetbalclub zou je denken dat je dat wil veranderen. Als ze dat willen, is er niemand anders dan Frank. Hij is iemand waarvan de jonge spelers zullen denken: ‘Wauw! Frank gaat ons kansen geven.’ Hij zal niet alleen het eerste elftal en de fans kracht geven, maar ook de talenten.”

“Ik denk dat dat verfrissend kan werken in een tijd waar managers bang zijn en de druk voelen om talenten niet op te stellen. Mensen hebben het wel over ervaring, maar hoeveel ervaring had Josep Guardiola toen hij bij Barcelona begon? Hij had alleen de talenten van de club getraind.” Ferdinand denkt bovendien dat Lampard ook met de vedetten van Chelsea zou kunnen werken: “Of hij van slag zou raken als de grote spelers moeilijk gaan doen op de training? Dat denk ik niet. Frank kent Chelsea, hij kent de spelers en ze zullen hem respecteren.”