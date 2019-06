Cillessen: ‘Alleen hebben we nog geen andere prijs gehoord van de club’

Na de verplichtingen bij Oranje is voor Jasper Cillessen de vakantie begonnen. Een rustige zomer wordt het niet, want de dertigjarige doelman heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij Barcelona. Dat zijn afkoopclausule bij de Catalanen zestig miljoen euro bedraagt, maakt het niet bepaald makkelijker om een transfer tot stand te brengen.

Cillessen noemt de afkoopclausule in zijn contract bij Barcelona ‘symboolpolitiek’. “Zo gaat dat in Spanje, dat doen ze altijd, alleen hebben we tot nu toe nog geen andere prijs gehoord van de club. Dat maakt het op voorhand inderdaad niet makkelijk. Want wat ik wel zeker weet, is dat Barcelona niet zal zeggen dat ik zo voor een appel en een ei de deur uit mag”, stelt Cillessen in gesprek met Voetbal International. Afgelopen week liet de sluitpost doorschemeren dat hij het liefst in Spanje, Engeland, Duitsland, Italië of Frankrijk actief blijft.

Vorige zomer telden Liverpool en Chelsea megabedragen neer voor Alisson Becker (62,5 miljoen) en Kepa Arrizabalaga (80 miljoen). Dat er tegenwoordig ook voor doelmannen een behoorlijke transfersom op tafel komt, maakt de situatie voor Cillessen niet gemakkelijker. “De hele markt is eigenlijk verziekt, zo eerlijk moeten we ook wel zijn”, concludeert de doelman van Oranje, wiens contract in Barcelona nog loopt tot medio 2021.

Barcelona nam Cillessen in de zomer van 2016 over van Ajax. In zijn jaren in Catalonië fungeerde de sluitpost als stand-in achter Marc-André Ter Stegen. Volgens berichten in Spaanse media is Barcelona bereid om Cillessen voor de helft van zijn afkoopclausule te laten vertrekken: dertig miljoen. “Er worden belachelijk hoge bedragen betaald voor spelers van wie je aan de ene kant denkt: niemand is zó veel waard. Maar tegelijkertijd bepaalt de markt dat gewoon en ben je er toch van afhankelijk.”