Frenkie de Jong: ‘We zullen niet een van de topfavorieten zijn’

Met de verloren finale van de Nations League kwam er een einde aan een enerverend jaar voor het Nederlands elftal, waarin onder meer van Duitsland en wereldkampioen Frankrijk werd gewonnen. Frenkie de Jong speelde een belangrijke rol in de wederopstanding van Oranje, al blijft hij zelf bescheiden als hij door De Telegraaf het ‘ontbrekende schakeltje’ wordt genoemd.

“Ik weet natuurlijk niet hoe het was voordat ik erbij kwam. Maar ik denk wel dat we daarna een heel goede ontwikkeling hebben doorgemaakt, als team zijn gegroeid. We hebben laten zien dat we ook tegen grote landen goed voetbal kunnen spelen én kunnen winnen. Voor het hele Nederlands voetbal is het een uitstekend jaar geweest”, vertelt hij in gesprek met de ochtendkrant.

De Jong omschrijft zijn rol desgevraagd als een waarin hij moet zorgen dat de rest van het team aan voetballen toekomt: “Dat het spel goed is verzorgd en dat we tussen het middenveld en de verdediging van de tegenstander komen.” De van Ajax naar Barcelona overstappende middenvelder ziet echter nog genoeg ruimte voor verbetering en kijkt alvast uit naar het EK van volgend jaar.

De Oranje-internationals zijn dan, als zij zich weten te plaatsen, weer een jaar verder en De Jong hoopt dat de manschappen van bondscoach Ronald Koeman dan een rol van betekenis kunnen spelen: “Ik denk wel dat we hebben laten zien dat mensen weer rekening met ons moeten houden. Alleen zullen we niet een van de topfavorieten zijn. Dat maakt ook niet uit. Als we die beker maar winnen.”