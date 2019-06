Clausule van 150 miljoen euro kan transferplannen Ajax bemoeilijken

Ajax neemt deze zomer waarschijnlijk afscheid van Hakim Ziyech, terwijl ook David Neres in verband wordt gebracht met een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers zijn daarom op zoek naar offensieve versterkingen en zijn daarbij volgens berichten uit Spanje uitgekomen bij Quincy Promes. Na Estadio Deportivo maakt Sport ook melding van de belangstelling van Ajax in de aanvaller van Sevilla.

Laatstgenoemde sportkrant schrijft echter dat de eventuele komst van de Oranje-international nog weleens een moeilijke operatie zou kunnen gaan worden. Sevilla betaalde Spartak Moskou vorig jaar 21 miljoen euro om de 27-jarige aanvaller los te weken bij Spartak Moskou en de Spanjaarden zijn niet van plan om met een lager bedrag genoegen te nemen.

Los Rojiblancos hebben zelfs een transferclausule van 150 miljoen euro om de nek van Promes gehangen, waardoor zij directeur voetbalzaken Marc Overmars in principe kunnen vragen wat ze willen. Estadio Deportivo meldde dinsdagmiddag al dat de club van mening is dat Promes, ondanks dat hij geen onbetwiste basisspeler is, aankomende zomer niet per se hoeft te vertrekken.

De speler zelf zou overigens wel zijn onvrede hebben uitgesproken over zijn huidige rol in het Ramón Sánchez Pizjuán. Promes kwam het afgelopen seizoen vaak in actie als een soort aanvallende vleugelverdediger en hij zou zijn club hebben meegedeeld niet langer in die rol te willen spelen. Met Julen Lopetegui komt er bovendien een nieuwe trainer binnen, die wellicht andere gedachten heeft over de rol van Promes.