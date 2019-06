Sky Italia: PSG troeft Barcelona en Juventus af in strijd om De Ligt

Matthijs de Ligt is hard op weg naar Paris Saint-Germain, zo weet Sky Italia dinsdagavond te melden. Volgens transferexpert Gianluca Di Marzio is zaakwaarnemer Mino Raiola in verregaande onderhandelingen met PSG en wordt de deal naar verwachting binnen enkele dagen afgerond. Met de transfer zou een bedrag van tachtig miljoen euro gemoeid zijn.

Ajax houdt vast aan een hoge transfersom, waardoor Barcelona en Juventus, de andere geïnteresseerde partijen, eerst spelers moeten verkopen alvorens zij een bod zouden kunnen uitbrengen op de Oranje-international. Manchester United had ook interesse, maar de aanvoerder van Ajax zou geen trek hebben gehad in een verhuizing naar Old Trafford.

De aanstaande transfer van De Ligt naar PSG lijkt samen te gaan met de terugkeer van Leonardo als technisch directeur in Parijs. De Braziliaan neemt in het Parc des Princes het takenpakket van Antero Henrique over en heeft al lange tijd een uitstekende relatie met Raiola. Leonardo zorgde eerder al voor de komst van Zlatan Ibrahimovic en Maxwell naar Paris Saint-Germain.

Volgens Di Marzio is De Ligt niet de enige speler die voor een zomerse overstap naar Parijs staat. Wanneer Leonardo officieel is aangesteld, zal hij bij zijn oude werkgever AC Milan aankloppen voor de twintigjarige Gianluigi Donnarumma. PSG is op zoek naar een nieuwe doelman en de talentvolle sluitpost staat hoog op het lijstje van de aanstaande technisch directeur van de Franse grootmacht.