Verenigde Staten halen dubbele cijfers; Alex Morgan scoort vijf keer

De Verenigde Staten zijn overweldigend begonnen aan het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk. De regerend wereldkampioen haalde dinsdagavond in zijn openingswedstrijd ongenadig hard uit tegen Thailand: 13-0. Het betekent de grootste overwinning ooit op een WK; het oude record stond op naam van Duitsland, dat in 2007 met 11-0 zegevierde over Argentinië.

Amerika had, niet geheel tegen de verwachtingen in, werkelijk niets te duchten van een armzalig Thailand. Toch viel de schade halverwege nog mee voor de Aziaten: doelpunten van Alex Morgan, Rose Lavelle en Lindsey Horan verschaften de titelverdediger halverwege een 3-0 voorsprong. In de tweede helft ging het vervolgens volledig mis voor Thailand.

Sam Mewis, Morgan, opnieuw Mewis en Lavelle scoorden achtereenvolgens in het eerste kwartier na rust, waardoor er na een uur een 7-0 tussenstad op het scorebord stond. Amerika leek daarna even gas terug te nemen, maar in het laatste kwartier wist het elftal van bondscoach Jillian Ellis toch nog zes keer te scoren. Morgan eindigde het duel met vijf doelpunten uiteindelijk als topscorer