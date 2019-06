België op rozen in EK-kwalificatie dankzij Lukaku en De Bruyne

België heeft dinsdagavond in de EK-kwalificatiecyclus uitstekende zaken gedaan door voor eigen publiek met 3-0 te winnen van Schotland. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez was de bovenliggende partij en mocht zich na afloop de verdiende winnaar noemen. Door de overwinning verstevigen de Rode Duivels de koppositie in groep I.

De nummer drie van het afgelopen WK in Rusland was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij tegen Schotland. Het duurde echter tot vlak voor het rustsignaal voordat het krachtsverschil werd omgezet in een doelpunt. Het was Romelu Lukaku die na fantastisch voorbereidend werk van Eden Hazard de 1-0 maakte. De aankoop van Real Madrid was ongrijpbaar in het strafschopgebied en kreeg vervolgens alle tijd om een afgemeten voorzet op het hoofd van de Manchester United-spits te leggen.

In de tweede helft zocht België nadrukkelijk naar nog een doelpunt. Na een uur spelen was het opnieuw Lukaku die wist te scoren. Hazard wist Kevin De Bruyne vrij te spelen, die op zijn beurt op doel schoot. Vanuit de rebound tekende Lukaku voor de 2-0. Vlak voor tijd werd het nog 3-0. De Bruyne zocht de combinatie met Dries Mertens, kreeg de bal terug op de rand van het strafschopgebied en schoot raak in de verre hoek. Door de overwinning komt België op twaalf punten uit vier wedstrijden en ligt het op koers voor kwalificatie voor het EK.